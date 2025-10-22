Saša Obradović: Baskonija ima način igre koji Zvezdi ne odgovara

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas da protivnik njegovog tima u predstojećoj utakmici Evrolige, ekipa Baskonije, igra na način koji ne odgovara crveno-belima i dodao da je ključno da njegovi igrači budu maksimalno fokusirani od početka do kraja tog duela.

„Uloga favorita može da bude opterećenje. Način na koji smo igrali tera te da razmišljaš koliko možeš da budeš opušten. Stavio bih ovu utakmicu u one visokog rizika iz razloga što igramo protiv Baskonije koja daje sve od sebe. Imaju kvalitet, brzinu, način igre koji Zvezdi ne odgovara. Postoje poteškoće protiv takvih odbrana. Mora da bude fokus 40 minuta, nema opuštanja. Važno je da tu euforiju oko terena iskontrolišemo. Poraz ovde nije opcija, a moraš da razmišljaš kao autsajder“, naveo je Obradović, a preneo Sport klub.

Crvena zvezda će u četvrtak od 21 čas u Beogradu dočekati Baskoniju, u utakmici šestog kola Evrolige.

Beogradski crveno-beli su nakon tri uzastopne pobede u Evroligi deveti na tabeli sa skorom 3/2, dok je Baskonija jedina ekipa koja je sezonu u tom takmičenju započela sa pet uzastopnih poraza.

Obradović je rekao da će kapiten Ognjen Dobrić biti spreman za meč protiv Baskonije, kao i da se Ebuka Izundu oporavio od virusa i da je trenirao danas.

Trener Crvene zvezde izjavio je i da Devonte Grejam i dalje ne trenira i da se ne zna datum njegovog povratka na teren.

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić rekao je da njegova ekipa ima dobru priliku da trijumfom nad Baskonijom nastavi niz pobeda.

„Krenuli smo loše, osećala se nervoza. Ne mogu da kažem da je bila loša atmosfera, ali nisu stvari funkcionisale kako smo mi zamislili. Došlo je do promene. Prvo ta pobeda u Istanbulu koja nas je pokrenula, pa posle sa Sašom niz koji smo napravili. Za sada sve funkcioniše dobro. Nadam se da ćemo tako i nastaviti, jer imamo dobru priliku protiv Baskonije“, kazao je Dobrić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com