Saša Obradović: Imali smo svoje šanse, pali smo na malim stvarima

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da je njegova ekipa imala šansu da pobedi u večerašnjoj utakmici Evrolige protiv Olimpijakosa, ali da je izgubila u tom duelu zbog "malih stvari" i promašenih otvorenih šuteva.

„Čestitam Olimpijakosu. Imali smo svoje šanse, na kraju smo promašili neke otvorene šuteve, a oni su pogodili neke teške šuteve. Pali smo na nekim malim stvarima, kao što su individualne taktike na njihovim šuterima. Možda smo dali neke lake šuteve njihovim najboljim šuterima. Neka zagrađivanja na skoku, kod slobodnih bacanja, su takođe bila krucijalna. Olimpijakos je tim kvaliteta za Fajnal-for, ako napraviš neke male greške, on će te kazniti. Imali smo svoje šanse, da smo pogodili neke otvorene šuteve na kraju, imali bismo još veće šanse za pobedu“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda je na gostujućem terenu u Pireju izgubila od Olimpijakosa 86:92, u utakmici 28. kola Evrolige.

„Moj tim se jako borio, ponovo smo pokazali dobar karakter. Čak i u ovakvom tipu poraza, ne mogu biti razočaran. Imamo još utakmica ispred nas, moramo da imamo isti pristup. Želim sve najbolje Olimpijakosu. Oni su tim koji je pravljen ne samo za plasman na Fajnal-for, već i za osvajanje titule. Mi moramo da se borimo za ovo, moramo da uzmemo iskustvo iz ovakvih utakmica i da pravimo manje grešaka. To može da nas dovede do još višeg nivoa“, kazao je Obradović.

Na pitanje o partijama plejmejkera dva tima – Tomasa Vokapa iz Olimpijakosa i Kodija Miler-Mekintajera iz Crvene zvezde, Obradović je pohvalio igru oba igrača i naglasio koliko oni znače svojim ekipama.

„Vokap je već godinama duša ovog tima. Uvek ostavlja svoj trag u odbrani, čuva najbolje protivničke igrače. Kodi je to isto za nas. Možda igra najbolju sezonu u svojoj karijeri. Očigledno je, čak i u ovoj utakmici, da ako upiše više od sedam asistencija, mi imamo šansu da pobedimo. Defanzivno orijentisani plejmejkeri su jako dobri u razmišljanju i organizovanju igre. Srećan sam što imam Kodija u svom timu“, naveo je Obradović.

Na pitanje novinara o „prijateljskoj“ atmosferi na tribinama na večerašnjem meču, koja je uobičajena u duelima Crvene zvezde i Olimpijakosa zbog „bratskih“ odnosa ta dva kluba, i njenom potencijalnom prelivanju na teren, Obradović je rekao da za njega prijateljstvo prestaje kada utakmica počne.

„Brat ili ne, jako smo želeli da pobedimo danas“, izjavio je trener Crvene zvezde.

Crvena zvezda je osma na tabeli Evrolige sa 16 pobeda i 12 poraza.

U Evroligi sledi pauza zbog odigravanja nacionalnih kupova. Crvena zvezda će svoju narednu utakmicu u Evroligi odigrati 25. februara, kad će u Beogradu dočekati Efes.

