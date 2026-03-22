Saša Obradović: Izuzetno sam zadovoljan načinom na koji je ostvarena pobeda

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da je izuzetno zadovoljan načinom na koji je njegova ekipa došla do pobede nad Partizanom u večerašnjoj utakmici ABA lige.

„Izuzetno sam zadovoljan pobedom i načinom na koji je ostvarena. Našli smo način, bila je u većem delu utakmice dobra energija. Veliki broj pogođenih trojki, 28 asistencija, to govori o tome kako smo igrali zajedno.“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu pobedila gradskog rivala, ekipu Partizana 100:96, u utakmici četvrtog kola Top 8 faze regionalne ABA lige.

„Mislim da nema nijedna laka pobeda. Igrali smo protiv ekipe Partizana koja igra u fenomenalnoj formi i ima potpuno drugačiji majndset. Svaka im čast, igraju dobro, imaju super trenera, imaju ‘glavu i rep’, ali nemaju pritisak da sve moraju, ka što mi imamo“, rekao je Obradović.

Obradović je naveo da je, pored dobrog šuta za tri poena, podignuta agresivnost u odbrani bila ključna za pobedu njegove ekipe u ovom duelu.

On je i izdvojio partije Ognjena Dobrića, Nikole Kalinića i Jaga dos Santosa kao veoma važne za pobedu u meču protiv Partizana.

„Važnost jedne ekipe je u svakom igraču, danas je to bio Dobrić. Kalinić je takođe bio faktor, pogotovo u odbrani i organizaciji igre. To su naši igrači koji su dali ton. Drago mi je da je Jago odigrao dobru utakmicu. On ne treba da gubi svoju poziciju, ima pre svega najbolju svest kao plejmejker, u tome treba da se koristi“, kazao je trener Crvene zvezde.

Crvena zvezda je treća na tabeli Top 8 faze ABA lige sa 15 pobeda i pet poraza, dok je Partizan drugi sa skorom 18/2, koji ima i prvoplasirani Dubai.

„Ušli smo u utakmicu kao da je veoma važna. Ove utakmice sa Partizanom su uvek posebna grupa i tako te ljudi i ocenjuju. Mnogo je važno što nismo imali veliku potrošnju, nek ova utakmica bude kao jak trening pred ono što nas čeka. Izuzetno sam srećan zbog ove pobede, mislim da je minutaža dobro raspoređena. U sredu nas očekuje možda i utakmica sezone (protiv Baskonije u Evroligi)“, kazao je Obradović.

Obradović je naveo i da su Ebuka Izundu i Čima Moneke večerašnju utakmicu propustili zbog povreda.

„Izundu je zadobio povredu zadnje lože na parkingu, zato nije igrao. Moneke se danas pred utakmicu uhvatio za leđa, zato nije igrao. Treba se u tome adaptirati. Nama je cela sezona iz minuta u minut. Stalno pravimo druge hemije, uvek povređeni ulaze i izlaze iz rotacije, nije lako to uklopiti. Treba da dobijemo i neko iskustvo kako bi se ciljalo na velike stvari. U svakom slučaju postoji veliko zajedništvo, velika saradnja i misli da to uvek mora na dobro da izađe“, rekao je Obradović.

Trener Crvene zvezde rekao je i da je njegova ekipa imala jako malo vremena da se pripremi za večerašnji meč.

„Nakon izgubljene utakmice u Atini nismo imali ni salu da bi nešto pokazali, sve je to bilo u današnjem danu“, naveo je Obradović.

Obradović je izjavio i da je glavni fokus njegovog tima na Evroligi, ali da se cilja i titula u ABA ligi.

„I Partizan i Dubai imaju prednost u odnosu na nas, vrlo je teško da ih dostignemo na te prve dve pozicije. Sigurno je morala da bude neka žrtva, nama je i dalje glavni fokus na Evroligi. Kad bude došla ABA liga, mi ćemo nevezano od pozicije napadati titulu. Sad je glavni fokus i energija na Evroligi“, rekao je Obradović.

Trener Crvene zvezde naveo je da smatra da je Džordan Nvora u nešto lošijoj formi i da želi da mu olakša igru pronalaženjem boljeg mesta unutar sistema, kao i da ima velika očekivanja od Tajsona Kartera, koji se nedavno vratio na teren nakon dugog odsustva.

(Beta)

