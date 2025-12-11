Saša Obradović: Moramo da budemo hladne glave

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas pred „večiti derbi“ da stanje u ekipi nije idealno, ali da očekuje da tim bude spreman za izazov koji donosi duel sa Partizanom.

Obradović je naglasio da dobra atmosfera sa treninga ne garantuje istu sliku na utakmici.

„Radili smo dobro, ali to ne mora da znači da će meč izgledati tako. Isto je bilo i pred Barselonu, pa smo ušli mlako“, rekao je Obradović, a preneo Mocartsport.

Zvezda sutra gostuje Partizanu u 15. koluEvrolige.

Govoreći o zdravstvenoj situaciji, istakao je da Čima Moneke ipak nije teže povređen i da će konkurisati za sastav, dok Ognjen Dobrić zbog problema sa leđima neće igrati. Uroš Plavšić ostaje van tima, ali je dobra vest da su Devonte Grejem i Izundu trenirali punim intenzitetom. Jago dos Santos i dalje oseća manje tegobe.

Derbi nosi i posebnu dimenziju, jer će se Obradović na suprotnoj strani susresti sa dugogodišnjim saradnikom iz Monaka, Mirkom Ocokoljićem, koji je stabilizovao Partizan nakon turbulentnog perioda.

„Odlično se poznajemo, četiri godine smo radili zajedno. Mirko je ozbiljan trener i zaslužuje šansu. Zna da ne razgovaram sa drugim trenerima na dan utakmice, pa ni sa njim“, rekao je Obradović.

Govoreći o rivalu, Obradović je istakao da Partizan ima jasne prednosti.

„Njihova bekovska linija je glavni adut. Fizički su jaki, agresivni na skoku u napadu i opasni u tranziciji. Imaju više igrača koji mogu da iskoče, a Kalates je taj koji timu daje povezanost i pobednički mentalitet“, naveo je trener crveno-belih.

Obradović očekuje i snažnu podršku domaćih navijača i naglašava da Zvezda mora da se izbori sa spoljnim faktorima.

„Derbi nosi pritisak, kriterijum može da se menja tokom utakmice. Moramo da budemo hladne glave i da dobro komuniciramo“, istakao je on.

Na komentare da kladionice blagu prednost daju Partizanu, Obradović je rekao da „ako je tako, to je motiv više“.

(Beta)

