Saša Obradović: Način igre Valensije svima stvara probleme

„Valensija je ekipa sa kojom niko ne želi da igra, nebitno u kom su momentu. Imaju širok roster, ne zavise od jednog ili dva igrača. Sa takvim načinom igre svi imaju problema, jer jednostavno ne treniraš to u toj meri da bi se suprotstavio takvoj igri. Prošle godine je još više problema bilo jer niko nije bio adaptiran na tu vrstu napada i odbrane, a sada ima nekoliko ekipa koje to rade“, naveo je Obradović, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će u petak od 21 čas na gostujućem terenu igrati protiv Valensije, u utakmici 12. kola Evrolige.

„Nama je najvažnije da prepoznamo ono što želimo da napadamo kroz pik-en-rol situacije, a nije to lako sa igračima koji su se tek priključili, ponovo nova hemija, ponovo novo upoznavanje. Koliko god to bilo u nekoj fazi fluidno i dobro, nema garancije, pogotovo ne u ovim okolnostima, jer nije samo taktika u pitanju nego malo i fizičko stanje. Daće oni svoje poene i protiv nas, to sigurno nećemo moći sve da zadržimo, ali glavni fokus je da ne daju toliko poena iz kontranapada i ofanzivnih skokova. To su stvari koje verovatno svi spremaju i svi na tome padaju“, dodao je Obradović.

Obradović će za utakmicu protiv Valensije na raspologanju imati i Džordana Nvoru, Čimu Monekea i Devontea Grejema, koji su se oporavili od povreda.

Nvora je rekao da je ključno da njegova ekipa bude dobra u odbrani u meču protiv Valensije.

„Igraju jako brzo, i ključ će biti da ih usporimo i odigramo dobru odbranu“, kazao je Nvora.

Bek Crvene zvezde naveo je i da je jako uzbuđen što se vraća na teren i dodao da od svoje ekipe samo želi da nastavi sa dobrim partijama.

„Jako sam uzbuđen. Moji saigrači su uradili sjajan posao, tim je ostao u formi i pobeđivao je. Imao sam vremena da se oporavim. Sada se osećam bolje, jako sam uzbuđen što se vraćam. Samo idemo meč po meč. Kao da nije odigran nijedan meč. Svaka utakmica je jednako bitna. Lako je ostati na zemlji, Još uvek nismo uradilli, imamo naše ciljeve koji su pred nama. Naravno uvek je lepo pobediti, samo pratimo kako teku utakmice. Imamo mnogo talenta u ovom timu, zavisi od toga koga krene. Momci imaju svoje uloge, samo treba da nastavimo tako“, izjavio je Nvora.

Crvena zvezda je druga na tabeli Evrolige sa osam pobeda i tri poraza, dok je Valensija deveta sa skorom 6/5.

