Saša Obradović: Najteže je dobiti unapred dobijene utakmice

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da je sa ekipom analizirao greške iz prethodnih utakmica i da su važni zajedništvo i dobar pristup igrača u predstojećem duelu protiv Ilirije u ABA ligi.

„Trenirali smo, pričali smo i analizirali naše greške iz prethodnih mečeva, kako bismo ih naravno smanjili, eliminisali i napredovali. Međutim, stalno napominjem to, zajedništvo i tim, to je važno. Moramo da nastupimo kao tim i da imamo dobar pristup jer najteže je dobiti utakmice koje si već dobio“, rekao je Obradović za klupski sajt.

Košarkaši Zvezde igraju u ponedeljak od 18 časova u hali „Aleksandar Nikolić“ protiv novajlije u ABA ligi Ilirije iz Ljubljane, u trećem kolu regionalnog takmičenja.

„Ono što je meni kao treneru važno, pristup mora da bude dobar, kao što na svakom treningu moraš da imaš dobar odnos. Pokušaćemo da uvedemo pojedine igrače, uvećava se njihov broj, oporavljaju se, i to je jedna od stvari koje moramo da vidimo u ovoj utakmici“, naveo je Obradović.

Zvezda je u prvom kolu izgubila od Zadra, a u drugom kolu ABA lige bila je slobodna.

Košarkaš Zvezde Dejan Davidovac rekao je da svaka ekipa mora da se poštuje, pa tako i Ilirija.

„Dolaze u Beograd opušteni, imaju svoj kvalitet, mi sa druge strane nemamo prvao na greške u ovom takmičenju nakon poraza od Zadra. Pozivam naše navijače da dođu i pruže nam podršku jer bi nam još jedna dobra utakmica dala i dobar uvod u meč sa Baskonijom koji sledi u Evroligi“, naveo je Davidovac.

Ulaz u halu imaće vlasnici sezonskih ulaznica, ali će i manji kontigent dnevnih karata biti pušten u prodaju u ponedeljak od 15 časova pa do početka meča na blagajni hale „Aleksandar Nikolić“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com