Saša Obradović novi trener košarkaša Crvene zvezde

Košarkaški klub Crvena zvezda imenovao je danas Sašu Obradovića za trenera prvog tima.

Obradović će na toj poziciji zameniti Janisa Sferopulosa, koji je u četvrtak dobio otkaz.

Obradović je već vodio ekipu Crvene zvezde od juna do decembra 2020. godine, a kao igrač je nastupao za beogradske crveno-bele u tri navrata – od 1987. do 1993 godine, 1994. godine i od 1999. do 2000. godine.

Poslednji trenerski posao mu je bio na klupi Monaka, sa kojim je u sezoni 2022/23 stigao do Fajnal-fora Evrolige.

Vodio je, između ostalog, i ekipe Albe iz Berlina i Lokomotive iz Kubanja, čiji je bio šef stručnog štaba kad je bio proglašen za najboljeg trenera Evrokupa za sezonu 2017/18.

Svoju prvu utakmicu u drugom mandatu na klupi Crvene zvezde imaće u utorak, kad će crveno-beli u Beogradu dočekati Žalgiris u četvrtom kolu Evrolige.

Crvena zvezda je sezonu započela sa tri uzastopna poraza, od Olimpije iz Milana i Bajern Minhena u Evroligi i Zadra u ABA ligi, a u svom prethodnom meču je, pod vođstvom Tomislava Tomovića, pobedila Fenerbahče.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com