Saša Obradović: Očekujem težak meč, poslednjih sezona smo gubili u Ljubljani

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da njegovu ekipu očekuje težak meč u Ljubljani, protiv izuzetno motivisanog tima Cedevita Olimpije, ali i da crveno-beli moraju da se fokusiraju samo na svoju igru.

„Očekujem tešku utakmicu protiv visoko motivisane ekipe. Znamo kako igraju ekipe koje vodi Zvezdan Mitrović, znamo se i kroz borbe u Fransukoj, i privatno. Međutim, kao što uvek kažem, mi moramo da se fokusiramo isključivo na sebe, naš tim i našu igru“, rekao je Obradović, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Crvene zvezde gostuju u ponedeljak ekipi Cedevita Olimpije, u utakmici sedmog kola Grupe B ABA lige.

Cedevita Olimpija posle pet odigranih utakmica ima četiri pobede i jedan poraz, dok je Zvezda na učinku 3/2.

Trener Zvezde govorio je i o neugodnoj „tradiciji“ na gostovanjima u Ljubljani.

„Prethodnih sezona nismo pobeđivali tamo (dva uzastopna poraza), čak je u nekoliko navrata Cedevita Olimpija slavila dominantno. Mi smo imali ogromnu potrošnju i duplo kolo sa gostovanjem u Dubaiju,i dobro je što imamo taj dan više koji će mi pomoći da pokušam da osvežim ekipu i da oporavimo igrače koliko je to moguće“, rekao je Obradović, koji u Ljubljani neće moći da računa na igrače koji nisu igrali protiv Monaka (Čima Moneke, Ebuka Izundu, Džordan Nvora).

Košarkaš Zvezde Stefan Miljenović rekao je da njegov tim očekuje duel protiv ekipe koja igra veoma dobro u ABA ligi i Evrokupu.

„I dalje nismo kompletni, ali na nama je da se fokusiramo na našu igru, odigramo sa dobrom energijom, i nadam se uz podršku naših navijača dođemo do pobede“, zaključio je Miljenović.

Meč između Cedevita Olimpije i Zvezde na programu je u ponedeljak u dvorani „Stožice“ od 17.00.

