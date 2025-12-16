Saša Obradović: Ovakve utakmice odlučuju male stvari, borili smo se do kraja

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da su rezultat večerašnje utakmice Evrolige protiv Hapoela iz Tel Aviva odlučile „male stvari“ i dodao da se, uprkos porazu u tom duelu, njegova ekipa borila do samog kraja.

„Ovakve utakmice odlučuju male stvari. Na kraju smo možda bili i umorni, nije lak raspored za malu rotaciju. U poslednjih par minuta smo mogli da neke stvari uradimo bolje. Mogli smo bolje da delimo loptu, da iznudimo neki faul kad su oni bili u bonusu. Gotovo je, ne treba plakati. Mislim da smo se borili do kraja“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda je na gostujućem terenu u Jerusalimu izgubila od Hapoela iz Tel Aviva 78:84, u utakmici 16. kola Evrolige, i pretrpela treći uzastopni poraz u tom takmičenju.

„Moramo neke stvari da popravimo. Skupljamo iskustvo ovom završnicom, imali smo sličnu utakmicu kao protiv Partizana. Moramo da naučimo kako da igramo u završnicama takvih utakmica“, dodao je Obradović.

Obradović je pohvalio atmosferu na večerašnjoj utakmici.

„Znali smo da će biti izvanredno navijanje. Ovde smo da se takmičimo, mislim da su oba tima isporučila. Sjajna utakmica“, kazao je on.

Trener Crvene zvezde je od sudija zatražio objašnjenje u vezi tehničkih faulova koje klupe dobijaju, kao i ujednačen kriterijum pri dosuđivanju njih.

Crvena zvezda je osma na tabeli sa devet pobeda i sedam poraza, dok je Hapoel prvi sa skorom 12/4.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com