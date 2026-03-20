Saša Obradović: Panatinaikos je zasluženo pobedio, izgubili smo strpljenje

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da je njegova ekipa zasluženo izgubila od Panatinaikosa u večerašnjoj utakmici Evrolige i da je glavni razlog za poraz u tom duelu bio manjak strpljenja u poslednjoj deonici.

„Čestitam Panatinaikosu, zasluženo su pobedili. Takođe mislim da smo sami sebe pobedili pošto smo žurili, posebno u poslednjoj četvrtini. Imali smo sjajan ritam, pa smo izgubili strpljenje i dali im nešto lako. Imali smo dobru šansu, zaista mislim da smo u tri četvrtine igrali sjajnu košarku. Moramo da gledamo na ostale utakmice“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda je na gostujućem terenu u Atini izgubila od Panatinaikosa 74:82, u utakmici 32. kola Evrolige.

„Ja ne mogu da to nazovem iskustvom. U jednom momentu je kvalitet igrača, da igraju u brzom ritmu i da mogu da rešavaju stvari brzo. Ako nemaš kapacitet da promeniš ritam utakmice i da igraš u nekom drugom ritmu, to je veoma teško ako želiš da sanjaš veliko. Definitivno je to, to strpljenje, ono što smo radili dobro do poslednje četvrtine je nestalo. Onda smo neke jednostavne stvari promašili, loše dodali, ušli smo u neku paniku. Definitvno je ritam utakmice trebalo da bude drugačiji“, rekao je Obradović.

Crvena zvezda je deveta na tabeli Evrolige sa 18 pobeda i 14 poraza.

Crveno-beli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Vitoriji protiv Baskonije.

(Beta)

