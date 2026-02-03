Saša Obradović: Pokazali smo najbolji karakter u četvrtoj četvrtini

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da je njegova ekipa pokazala najbolji karakter u poslednjoj deonici večerašnje utakmice Evrolige protiv Hapoela iz Tel Aviva, iskoristila lošiju igru izraelskog tima u tom periodu i uz pomoć dobre odbrane došla do pobede u tom duelu.

„Hapoel je i dalje jedan od favorita. Pokazali su u većem delom meča koliko su dobri. Bila je odlična utakmica, ali pokazali smo najbolji karakter u četvrtoj četvrtini i iskoristili što su oni tad pali. Naša odbrana je donela preokret“, naveo je Obradović nakon utakmice.

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu pobedila Hapoel iz Tel Aviva 87:75 (25:21, 24:24, 13:24, 25:6), u utakmici 26. kola Evrolige, i zabeležila svoj peti uzastopni trijumf u tom takmičenju.

Beogradski crveno-beli su osmi na tabeli Evrolige sa 16 pobeda i 10 poraza.

(Beta)

