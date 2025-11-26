Saša Obradović: Pokazali smo sjajan karakter u poslednjoj četvrtini

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da je njegova ekipa pokazala sjajan karakter u poslednjoj četvrtini večerašnje utakmice Evrolige protiv Olimpijakosa i uz pomoć njega, i podrške navijača, došla do važne pobede u tom duelu.

„Zahvaljujući možda i najboljim navijačima u Evropi smo došli do ove važne pobede. Utakmica je bila sjajna, oba tima, u oba pravca, sjajna za gledanje. Ali kao i u drugim mečevima, pokazali smo sjajan karakter u poslednjoj četvrtini. Tako smo došli i do ostalih pobeda protiv većih timova. Jako sam srećan našim karakterom“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu pobedila Olimpijakos 91:80, u utakmici 13. kola Evrolige.

„Ne mislim da smo se opuštali tokom meča, imali smo baš dobru agresivnost. Igrali smo protiv ekipe koja pretenduje da bude prvak. Ne treba to potcenjivati. Oni znaju da igraju, imaju veliko iskustvo. U nekim momentima su pogodili teške šuteve uprkos našoj super odbrani. Mi smo to preživeli i ostali zajedno. Bitno je da se ne predajemo, mislim da to ova Zvezda uvek mora da pokazuje i da sa poštovanjem nosi ovaj grb. Naši navijači su veliki faktor, sigurno veliki uticaj na odluke, emocije i to neko zajedništvo dolazi sa tribina. To moramo uvek da poštujemo“, dodao je Obradović.

Obradović je rekao da je ključni faktor u pobedi njegove ekipe nad Olimpijakosom bio Devonte Grejem, koji je na svom evroligaškom debiju večeras zabeležio devet poena, četiri skoka i četiri asistencije.

„On je pre svega bio naš X faktor. Bez dileme je igrač koji ima visoku košarkašku inteligenciju. I to ne može svako, čak i igrači koji dođu iz NBA-a imaju određene poteškoće da se priviknu na ovoliku agresivnost u odbrani od protivnika i da igraju na visokom nivou. On je igrač za visoki nivo. Iako je to večeras izgledalo fenomenalno, vrlo je pažljiv na svim sastancima, vrlo je prisutan i siguran sam da će u budućnosti moći da da još veći doprinos“, rekao je Obradović.

Trener Crvene zvezde pohvalio je i igru Kodija Miler-Mekintajera, koji je svih svojih 10 poena večeras postigao u poslednja četiri minuta utakmice, nazvavši ga „najboljim igračem“ njegove ekipe u ovom periodu.

„Veliki je faktor imati svakog igrača spremnog da igra i da pomogne. Kodi je u ovom trenutku naš najbolji igrač u ovom periodu i velika je potrošnja tu. Drugo poluvreme je došao sa nenormalnom energijom i to je crta koju svaka ekipa treba da ima. Dao je ritam celoj odbrani i na kraju je igra došla njemu“, kazao je Obradović.

Crvena zvezda je druga na tabeli Evrolige sa devet pobeda i četiri poraza, dok je Olimpijakos šesti sa skorom 8/5.

Ekipa Crvene zvezde će svoju narednu utakmicu odigrati 5. decembra, kad će u Beogradu dočekati Barselonu, u okviru 14. kola Evrolige.

„Pauza nam dolazi u pravom momentu da se regenerišemo i pripremimo za nastavak sezone. Imamo još mnogo toga da dokažemo, pre svega u predstojećim utakmicama na strani. Mislim da će tu još bolje da se pokaže karakter naše ekipe i mislim da ćemo kroz ove mini pripreme da podignemo nivo igre. Ovo je jedan deo s kojim moramo da budemo zadovoljni, ali moramo da shvatimo da je ovaj deo prolazan, ovo je samo trećina sezona, najvažnije tek dolazi. Moramo da budemo i fizički i psihički spremni na sve napore. Radićemo sad na hemiji i postavkama. Olakšan mi je rad zbog podrške cele ekipe“, naveo je Obradović.

Na pitanje da prokomentariše današnju ostavku trenera Partizana Željka Obradovića, Saša Obradović je rekao da mu je žao kad bilo koji trener izgubi posao i dodao da je siguran da će trofejni stručnjak izaći iz ove situacije „još jači“.

„On je jedan od najboljih od nas i uvek će to biti. Uvek to treba poštovati. Neizbrisiv trag je ostavio i zadao visoke standarde mlađim trenerima“, kazao je trener Crvene zvezde.

(Beta)

