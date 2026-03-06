Saša Obradović: Poklekli smo pod pritiskom

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da je Bajern Minhen zasluženo pobedio njegovu ekipu u večerašnjoj utakmici Evrolige i dodao da je njegov tim "poklekao" pod pritiskom u tom duelu.

„Čestitam Bajernu, zasluženo su pobedili. Mi smo poklekli pod pritiskom i nismo pružili partiju koja je karakteristična za nas“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu izgubila od Bajerna 80:85, u utakmici 30. kola Evrolige.

„Nije lako igrati protiv ekipa kao što je sad Bajern, koje imaju kvalitet a nemaju pritisak rezultata. Mi se danas nismo dobro nosili sa pritiskom. Ovakve utakmice pobeđuješ odbranom. Nismo igrali na pravi način, krenuli smo da dajemo ritam Bajernu. Kad daješ tim igračima da igraju, oni nađu ritam i način da daju koševe. Mi nismo bili konzistentni. Nismo na istom nivou igrali, pogotovo ne u odbrani i to nas je koštalo“, rekao je Obradović.

Obradović je naveo da smatra da njegova ekipa nije bila dovoljno koncentrisana i agresivna.

„Mi smo imali nekoliko izgubljenih lopti, promašenih otvorenih šuteva. Nismo ni individualnu taktiku radili dobro. To govori i o koncentraciji. Ta njihova agresivnost nas je usporila. Obično odgovoriš na agresivnost sa agresivnošću. Mi to nismo uradili, pogotovo protiv Bajerna koji ima dobar sistem i dobrog trenera“, kazao je trener Crvene zvezde.

Obradović je naveo da njegova ekipa igra mnogo brže na treningu nego na utakmicama.

„Mi smo ekipa koja ne treba samo da zavisi od supertalenta već jako treba da zavisi od odnosa prema utakmici i odbrane“, kazao je Obradović.

Crvena zvezda je sedma na tabeli sa 17 pobeda i 13 poraza.

„Sve je promenjivo. Sigurno da ovaj poraz mnogo znači u negativnom smislu“, rekao je Obradović.

Crveno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Fenerbahče.

„Trudićemo da ubuduće promenimo neke stvari, da se adaptiramo i da nađemo načine da pobeđujemo“, naveo je trener Crvene zvezde.

