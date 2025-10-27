Saša Obradović pred meč protiv Asvela: Bitno je da zadržimo voljni momenat

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas da od njegove ekipe očekuje da na predstojećoj utakmici Evrolige protiv Asvela igra sa istim pristupom kao u meču protiv Mege i da zadrži „voljni momenat“.

„Mentalitet Asvela je drugačiji od onih koji uvek moraju da pobede i budu u plej-ofu. Očekivaću isti pristup kao protiv Mege, da imamo agresivnost i verujem da će biti dobro i pod teškim okolnostima. Bitno je da zadržimo voljni momenat, mislim da dosta možemo da dobijemo sa tim“, naveo je Obradović, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će u utorak od 19 časova u Beogradu dočekati Asvel, u utakmici sedmog kola Evrolige.

Crveno-beli nakon četiri uzastopna trijumfa zauzimaju peto mesto na tabeli Evrolige sa skorom 4/2, dok se Asvel nalazi na 16. poziciji sa dve pobede i četiri poraza.

Utakmicu protiv Asvela će „najverovatnije“ propustiti i Džordan Nvora, koji je istegao mišić lista na meču protiv Baskonije.

„Neće biti lako sigurno. Svaka utakmica sa novim igračima je nova hemija. Pa i kad dođe Batler, neće moći da se sve posloži u jednom treningu. Sve to zavisi od svih igrača, svakog u klubu i navijača. Očekujem da imamo zajedništvo, znam da neke stvari neće ići kako smo zamislili. I oni su u lošoj situaciji što se tiče povređenih igrača. Njima glavni izostaju“, rekao je Obradović.

Košarkaš Crvene zvezde Donatas Motiejunas izjavio je da očekuje tešku utakmicu, ali da su ovo mečevi u kojima njegova ekipa mora da pobeđuje.

„Biće teška utakmica. Sezona je u povoju, timovi i igrači se umaraju, tela kreću da vas bole. Nedostaje nam nekoliko igrača, siguran sam da ni oni nemaju čitav roster. Pričao sam sa momcima, ovo su utakmice u kojima moramo da pobedimo. Moramo da sačuvamo domaći teren. Ako želimo u plej-of, moramo to da uradimo“, kazao je centar crveno-belih.

Crvena zvezda će utakmicu osmog kola Evrolige odigrati već u četvrtak, kad će od 20.05 na gostujućem terenu u hali „Aleksandar Nikolić“ u Beogradu igrati protiv Makabija iz Tel Aviva.

(Beta)

