Saša Obradović pred meč protiv Beča: Očekuje nas važna utakmica

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas da je predstojeća utakmica ABA lige protiv Beča važna za njegovu ekipu i dodao da u njoj želi da pronađe novu „hemiju“ u timu.

„Svaka utakmica nam je važna, tražim novu hemiju tima povratkom novih igrača, treba nam i nova konekcija, da se ‘prepoznamo’ na terenu. Primera radi, u Valensiji po prvi put smo na terenu imali Batlera i Džordana Nvoru i to nam otežava igru u skladu sa protivnikom. Što se tiče Beča, važna je utakmica pred nama. Želimo da odigramo dobro i da vodimo računa o nama i našoj igri, uz svo uvažavanje protivnika“, naveo je Obradović, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će u nedelju od 18 časova na gostujućem terenu igrati protiv Beča, u utakmici osmog kola Grupe B prve faze regionalne ABA lige.

Beogradski crveno-beli su peti na tabeli Grupe B sa skorom 3/3, dok Beč zauzima poslednje, deveto mesto sa dve pobede i četiri poraza.

Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović rekao je da je utakmica protiv Beča važna za poboljšanje pozicije na tabeli u ABA ligi i hvatanje dobrog ritma pred meč protiv Olimpijakosa u Evroligi.

„Očekuje nas važna utakmica, protiv novog rivala u ABA ligi. Nakon poraza u Ljubljani želimo pobedu, jer moramo da vodimo računa i o tabeli ABA lige, iako će se glavne borbe voditi na proleće. Želimo pobedom da spremimo dobru uvertiru za naredni meč protiv Olimpijakosa u Evroligi, ali i da dođemo do bodova pred, nadam se, velikom brojem naših navijača u Beču“, kazao je bek Crvene zvezde.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com