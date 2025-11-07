Saša Obradović pred meč protiv Budućnosti: Očekuje nas teška utakmica

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas da smatra da će predstojeća utakmica ABA lige protiv Budućnosti biti veoma zahtevna i dodao da, zbog prošlosezonskih poraza u duelima protiv tima iz Podgorice, njegova ekipa ima dodatnu motivaciju da pobedi u tom meču.

„Sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica koja može da ponese epitet derbija i to protiv tima protiv koga nemamo sjajno iskustvo u poslednjim duelima. Upravo zbog toga, i činjenice da su te utakmice postale više od igre, imamo motiv da damo više“, naveo je Obradović, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će u subotu od 20 časova u beogradskoj hali „Aleksandar Nikolić“ dočekati Budućnost, u utakmici šestog kola Grupe B prve faze regionalne ABA lige.

Crveno-beli su, nakon poraza u prethodnom kolu od Spartaka iz Subotice (80:85) šesti na tabeli Grupe B sa skorom 2/2, dok je Budućnost prva sa četiri pobede i jednim porazom.

Ova dva tima su se prošle sezone sastala u polufinalnoj seriji plej-ofa ABA lige, u kojoj je Budućnost trijumfovala sa 2:1 u pobedama.

Crveno-beli u duel protiv Budućnosti ulaze nakon pobede nad Panatinaikosom (86:68), kojom su ostvarili svoj sedmi uzastopni trijumf u Evroligi.

„Nije lako spremiti se za ovakvu utakmicu nakon emotivnog pražnjenja koje smo imali u sredu protiv Panatinaikosa, ali moramo da imamo pravi fokus isključivo na našu igru“, rekao je Obradović.

Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović naveo je da on i njegovi saigrači imaju obavezu da u duelu protiv Budućnosti daju svoj maksimum.

„Očekuje nas vrlo teška utakmica. Mi nakon poraza u Subotici bez obzira na sve okolnosti, brojna odsustva igrača, imamo obavezu da damo sve od sebe. Budućnost ima velike ambicije i ove sezone, izmenili su sastav, ali u dobrom raspoloženju stižu u Beograd nakon pobede u Evrokupu. Mi takođe u vrlo dobroj atmosferi dočekujemo ovaj meč i pozivam ovom prilikom i naše navijače da dođu i pruže nam podršku“, kazao je bek crveno-belih.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com