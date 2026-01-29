Saša Obradović pred meč protiv Dubaija: Želimo da uđemo dobro u utakmicu

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas da je ključno da njegova ekipa predstojeću utakmicu Evrolige protiv Dubaija počne na dobar način.

„Želimo da uđemo dobro u utakmicu, mislim na bekovsku liniju koja igra stvarno dobru sezonu, Bejkona i Petruševa koji prave razliku. Zajedno sa Mekinlijem Rajtom, Avramovićem i Musom, oni su faktori. Biće zbog njega bolji. Više treba da vodimo računa o sebi. Kada budemo baš dobri da ne sagorimo u atmosferi“, naveo je Obradović, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će u petak od 20 časova u Beogradu dočekati Dubai, u utakmici 25. kola Evrolige.

Crveno-beli su prethodne četiri utakmice u Evroligi odigrali na gostujućem terenu. U prvoj su izgubili od Žalgirisa (67:99), da bi potom zabeležili pobede nad Olimpijom iz Milana (104:96), Monakom (100:96) i Virtusom (102:93).

„Neviđena je prednost kada spavaš u svom krevetu, velika je stvar. Arena, sa opet euforičnom atmosferom u odnosu na poslednji period i pobede na lep način, može da bude prednost, ali i opterećenje“, rekao je Obradović.

Crvena zvezda je u svojoj prvoj ovosezonskoj evroligaškoj utakmici protiv Dubaija, odigranoj 11. novembra prošle godine, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima izgubila 86:102.

„Ta utakmica tamo je bila atipična skroz, bez glavnih igrača smo igrali i njima je falilo, bez Nvore, Čime, drugačija atmosfera je bila. Mislim da to ne treba da bude izgovor, nije ni lak put da se nađe tamo. Sada nema izgovora, svi očekuju veliku stvar“, kazao je Obradović.

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić rekao je da su se on i njegovi saigraču uželeli utakmica na svom terenu i dodao da će u predstojećem meču biti ključno zaustaviti jedan na jedan igru u napadu Dubaija.

„Igraju dobro ove godine, možda nemaju broj pobeda toliki, možda su i putovanja uticala na to. Nadam se da ćemo pobediti kako god. U zavisnosti od duela, sudijskog kriterijuma, nekada bude utakmica na 90, nekad na 70 poena. Spremni smo na oba scenarija, imamo kvalitet, neko iskustvo, mislim da ide u dobrom smeru“, naveo je Kalinić.

Košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu izjavio je da su on i njegovi saigrači mnogo bolje upoznati sa ekipom Dubaija sad u odnosu na prvi ovosezonski duel ta dva tima.

„Jako sam uzbuđen zbog povratka u Arenu. Nedostaje mi da igramo tamo, nedostaju mi navijači i kako nas podržavaju. Očekujem njihovu podršku ovog petka. Igrali smo dobro u Dubaiju, mnogo talentovanih momaka je u našem timu. Igrali smo tamo jako dobro, izgubili smo u četvrtoj četvrtini. Sada smo ih skautirali i nastojaćemo da ih usporimo što je jedna od važnih stvari“, kazao je centar beogradskih crveno-belih.

Crvena zvezda zauzima 10. mesto na tabeli Evrolige sa 14 pobeda i 10 poraza, dok se Dubai nalazi na 12. poziciji sa skorom 11/13.

Kapacitet „Beogradske arene“ će na utakmici između Crvene zvezde i Dubaija biti smanjen za 20 odsto zbog kazne koju je Evroliga izrekla beogradskim crveno-belima zbog neprimerenog ponašanja njihovih navijača na meču protiv Valensije.

„Košarkaški klub Crvena zvezda još jednom apeluje na sve koji će se naći u hali u petak uveče, da sportski, fer i korektno navijaju i bodre naš tim – veće upozorenje od dela praznih tribina u petak nam nije potrebno“, piše na sajtu beogradskog kluba.

