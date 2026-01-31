Saša Obradović pred meč protiv Mege: Očekuje nas mlada i ambiciozna ekipa koja ima svoj kvalitet

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas da je protivnik njegovog tima u predstojećoj utakmici ABA lige, beogradska Mega, kvalitetna i ambiciozna ekipa i dodao da od svojih igrača želi da pobedom u tom duelu nastave dobar niz rezultata.

„Pred nama je utakmica koja će biti odigrana u za nas neobičajenom terminu, u podne, uz nikada manje vremena za oporavak i osveženje nakon utakmice Evrolige. Očekuje nas mlada i ambiciozna ekipa koja ima svoje želje i svoj kvalitet. Mi sa druge strane, kao što uvek apostrofiram želimo da gledamo sebe i našu igru. Želimo još jednu pobedu u ovom dobrom ritmu u kome se nalazimo uz svo uvažavanje ekipe Mege“, naveo je Obradović, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će u nedelju od 12 časova na gostujućem terenu u Beogradu igrati protiv Mege, u utakmici 17. kola Grupe B prve faze regionalne ABA lige.

Crveno-beli su svoju prethodnu utakmicu odigrali u petak, kad su u 25. kolu Evrolige u Beogradu pobedili Dubai 95:92.

Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović rekao je da je njegova ekipa u obavezi da nastavi niz pobeda i dodao da su on i njegovi saigrači spremni za predstojeći meč.

„Očekuje nas utakmica sa mladom, dobrom ekipom koja ima svoje ambicije i svakako želju da nas iznenadi. Mi sa druge strane imamo obavezu da nastavimo sa pobedama jer smo u zaista u dobrom ritmu. Vremena nije bilo puno, obavili smo trening u subotu u vreme utakmice, i bićemo spremni za ovaj meč“, kazao je Miljenović, koji je u prethodne dve sezone bio član Mege.

Crvena zvezda je treća na tabeli Grupe B sa 11 pobeda i tri poraza, dok Mega zauzima pretposlednje, osmo mesto sa skorom 5/9.

U prvom ovosezonskom duelu ova dva tima, Crvena zvezda je pobedila 94:73.

(Beta)

