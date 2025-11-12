Saša Obradović pred meč protiv Monaka: Potrebno je 40 minuta dobre koncentracije

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas da njegova ekipa mora da igra maksimalno koncentrisano tokom cele predstojeće utakmice Evrolige protiv Monaka da bi u tom duelu došla do pobede protiv izuzetno izazovnog i motivisanog rivala.

„Imamo dovoljno izazovnog protivnika. Dolazi Monako, koji je bio u finalu prošle sezone i koji i ove sezone ima ekipu da napadne Fajnal-for, sa možda i najjačim individualcima u Evroligi. Potrebno je 40 minuta dobre koncentracije. Treba kontrolisati glavne zvezde tima – Majka (Džejmsa), Elija (Okoba), (Alfu) Dijaloa i druge. To je dobar skup igrača, koji znaju da igraju zajedno, razumeju se na pogled, i mislim da će biti ekstra motivisani. Mnogo im je važno i da naprave neki brejk ovde“, naveo je Obradović za klupski Jutjub kanal.

Crvena zvezda će u četvrtak od 20 časova u Beogradu dočekati Monako, u utakmici 11. kola Evrolige.

Oba kluba su izgubila u utakmicama prethodnog kola Evrolige. Crvena zvezda je porazom na gostujućem terenu od Dubaija (86:102) u utorak prekinula svoj niz od sedam uzastopnih pobeda u Evroligi, dok je Monako juče u Beogradu izgubio od Partizana (76:78).

„Moramo da stavimo poraz iza sebe što pre. Bio je težak put. Nećemo sigurno biti najsvežiji. Važno je da imamo dobar pistup. I utakmicu protiv Dubaija smo igrali prilično solidno tri četvrtine u izmenjenom sastavu, pa se u poslednjoj četvrtini hiljadu stvari desilo. Idemo na pobedu i to je uvek imperativ“, rekao je Obradović.

Obradović je naveo i da Čima Moneke i Ebuka Izundu imaju određene probleme i da tek treba da se vidi u kom su stanju i dodao da će odluka o nastupu Džordana Nvore u meču protiv Monaka biti doneta na dan utakmice.

„Nvora je ozbiljno počeo da trenira. Videćemo na dan da li će biti u sastavu ili ne. Ali raduje to što nema više probleme sa tim listom, a stepen fizičke pripreme je na trenerima fizičke pripreme. Ako ne ovu, verovatno će sledeću utakmicu biti u sastavu“, kazao je Obradović.

Trener Crvene zvezde rekao je i da će fokus pred meč protiv Monaka biti samo na davanju pojedinih informacija i analizi grešaka sa utakmice protiv Dubaija.

„Ne treba opterećivati ljude sa celom taktikom. Manje više se zna ko su i kako igraju, samo treba da znamo šta želimo i kako želimo da igramo da bismo napali pobedu“, izjavio je Obradović.

Crvena zvezda je treća na tabeli sa sedam pobeda i tri poraza, dok je Monako peti sa skorom 6/4.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com