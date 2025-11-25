Saša Obradović pred meč protiv Olimpijakosa: Moramo da se prilagodimo i dobro uradimo male stvari

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas da dobro poznaje način igre ekipe Olimpijakosa, protiv koje će njegov tim igrati u predstojećoj utakmici Evrolige, i dodao da će za pobedu u tom duelu biti ključno da njegovi igrači dobro rade „male stvari“.

„Manje-više znaš otprilike šta treba da radiš. Ako je neko igrao protiv Olimpijakosa poslednjih par godina, onda sam to ja bio, i kroz plej-of serije. Nema tu previše iznenađenja, jedino što su malo promenili ekipu. Neki fokus je na organizovanoj igri, znaju da umrtve protivnika kontinuiranim kretnjama i na taj način kontrolišu tempo igre. Mi smo ekipa koja voli brzo, oni će kroz tu vrstu destrukcije da probaju da nas spreče. Moramo da se prilagodimo i da neke male stvari uradimo dobro“, naveo je Obradović, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će u sredu od 19.30 u Beogradu dočekati Olimpijakos, u utakmici 13. kola Evrolige.

Oba kluba imaju po osam pobeda i četiri poraza u Evroligi, Crvena zvezda je treća na tabeli, dok je Olimpijakos drugi.

„Znamo da su jaki na ofanzivnom skoku, pogotovo Vezenkov i Milutinov ili Donta Hol, moj igrač. Znamo gde završavaju akcije na početku i kraju četvrtine. Koncentracija je bitna“, dodao je Obradović.

Crvena zvezda je u utakmici prethodnog kola Evrolige, u petak u Španiji izgubila od Valensije (73:76), da bi potom u nedelju na gostujućem terenu pobedila Beč 98:82, u ABA ligi.

„Dosta smo umorni došli sa ovog putovanja, nije bilo prevelikog inteziteta u pripremi utakmice“, rekao je Obradović.

Nakon utakmice protiv Olimpijakosa sledi pauza, a beogradski crveno-beli će svoju prvu utakmicu nakon nje odigrati 5. decembra, kad će u Beogradu dočekati Barselonu.

„Jedva čekam da dođe ova pauza da mogu malo da implementiram neke svoje ideje. Pokušavao sam to i prilično sam dobro prepoznavao kako i koga treba da znam. Sve te situacije moramo malo bolje da uvežbavamo. Na tome će biti fokus. Dok ne bude to, daj da probamo da pobedimo Olimpijakos“, kazao je trener Crvene zvezde.

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić rekao je da je ključno da on i njegovi saigrači utakmicu protiv Olimpijakosa započnu sa velikom količinom energije.

„Moramo da nađemo energiju kako god znamo i umemo. Umor nije neki izgovor, svi su u ovom ritmu, igraju domaća prvenstva i Evroligu dupla kola. Ne treba da se vadimo na to. Treba da izađemo sa velikom energijom pred našom publikom, koju nam i ona šalje. Da odigramo dobru utakmicu u našoj Areni i da dođemo do pobede“, izjavio je Dobrić.

Dobrić je naveo i da njegova ekipa ima veliku želju da pobedi Olimpijakos.

„Svako igra da pobedi, niko ne voli da izgubi. Možemo da se volimo, ali van terena. To je dodatna motivacija. Znamo ko je protivnik, pa imamo veliku želju da dođemo do te pobede. Nadam se da će tako biti i sutra. Znamo ko je Olimpijakos i kako su igrali prošlih sezona, mnogo bi nam značila pobeda, posebno jer smo izjednačeni na tabeli“, kazao je kapiten Crvene zvezde.

