Saša Obradović pred meč protiv Spartaka: Moramo da im odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas da je ključno da njegova ekipa u predstojećoj utakmici ABA lige protiv Spartaka iz Subotice na pravi način odgovori na čvrstu igru svog rivala i dodao da smatra da je taj duel dobra prilika za njegove igrače da pokažu karakter i reakciju nakon poraza od Partizana.

„Očekuje nas utakmica protiv fizički snažne ekipe, i u tom segmentu moramo da odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću jer će ovo biti duel sa timom koji igra čvrsto. Neće biti lako, ne samo zbog njihovog kvaliteta već i zbog određene emotivne i fizičke ispražnjenosti od utakmice u petak“, naveo je Obradović, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će u nedelju od 19 časova u hali „Aleksandar Nikolić“ u Beogradu dočekati Spartak iz Subotice, u utakmici 10. kola Grupe B prve faze regionalne ABA lige.

Crveno-beli su u petak izgubili od svog gradskog rivala, ekipe Partizana 76:79, u utakmici 15. kola Evrolige, uprkos tome što su u trećoj četvrtini imali i vođstvo od 16 poena razlike.

„Smatram da upravo ovakve utakmice pokazuju karakter ekipe i pojedinaca i da na osnovu toga stvaraš za ono što dolazi u narednom periodu. Očekujem da ekipa pokaže reakciju u ovom meču“, dodao je Obradović.

Košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu rekao je da on i njegovi saigrači dobro poznaju svog narednog protivnika i dodao da će predstojeći meč biti dobra prilika za njih da se revanširaju Spartaku za poraz u prvom ovosezonskom međusobnom duelu.

„Znamo dobro narednog protivnika. Čvrsta, dobra ekipa, znamo šta nas očekuje. Ušli smo sada u ritam u kome nas očekuje dosta utakmica, a ova daje priliku da se vratimo pobedama, i revanširamo Spartaku za poraz u prvoj utakmici“, kazao je centar Crvene zvezde.

Oba kluba imaju po pet pobeda i tri poraza u ABA ligi, Crvena zvezda je treća na tabeli Grupe B, dok je Spartak četvrti.

(Beta)

