Saša Obradović pred meč protiv Žalgirisa: Ključ je da odgovorimo na njihovu čvrstinu

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas da je ključno da njegova ekipa u predstojećoj utakmici Evrolige protiv Žalgirisa na pravi način odgovori na čvrstinu njenog rivala, kao i da igra mirno i koncentrisano od početka do kraja tog duela.

„Znamo kakva nas atmosfera čeka i da kriterijum suđenja može da se menja. Moramo da budemo mirni, ne bi li odigrali koncentrisani 40 minuta. Žalgiris je jedan čvrst protivnik za bilo koga. Da ne ulazimo u prošlost. Ekipa koja je godinama zajedno, pogotovo Litvanci. Ključ je da odgovorimo na njihovu čvrstinu“, naveo je Obradović, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će u petak od 19 časova na gostujućem terenu u Kaunasu igrati protiv Žalgirisa, u utakmici 21. kola Evrolige.

Crveno-beli su u meču prethodnog kola Evrolige, u Beogradu izgubili od Valensije 89:106.

„Znamo šta treba da radimo, pogotovo što to nismo dovoljno radili protiv Valensije. Odbrana i agresivnost moraju da budu bolji, tako smo i pobedili Žalgiris“, dodao je Obradović.

Crvena zvezda je u svom prvom ovosezonskom duelu protiv Žalgirisa, koji je ujedno bio i prvi meč na kom je crveno-bele sa klupe predvodio Saša Obradović, pobedila 88:79.

„Biće prilično drugačija utakmica u odnosu na prvu. Tada sam tek počeo da se upoznajem sa ekipom i prepoznajem šta ko od igrača može da radi. Sada smo dobili nove igrače, pa je i tu bio potreban rad. Žalgiris se malo promenio, vrlo su uigrani, taktički su, pet na pet, na pola terena, najbolja ekipa. Biće totalno drugačiji od Valensije. Biće sporiji ritam sigurno i imaće određene targete“, rekao je Obradović.

Oba kluba imaju po 11 pobeda i devet poraza, Crvena zvezda zauzima 10. mesto na tabeli Evrolige, dok je Žalgiris deveti.

„Utakmica znači za obe ekipe. Nema lakih mečeva više. Očekujemo zahtevnu utakmicu i nadam se uvek dobrom“, kazao je Obradović.

Košarkaš Crvene zvezde Donatas Motiejunas rekao je da su on i njegovi saigrači spremni da na pravi način odgovore nakon poraza od Valensije.

„Nakon poslednje utakmice, očigledno, moramo da odgovorimo. Imali smo dobar trening danas, moramo se vratiti osnovama naše igre. Imali smo dobar razmak, svi su shvatili i spremni smo“, naveo je litvanski centar.

Motiejunas je rođen u Kaunasu i profesionalnu karijeru je započeo upravo u Žalgirisu.

„Za mene lično, odrastao sam u Kaunasu i navijač sam Žalgirisa otkako sam bio beba. Mnogo je sličnosti kako to izgleda ovde. Rodiš se u jednoj porodici, ne biraš timove. Mnogo je emocija za mene. Kada sam bio mlad igrač, za mene je bio san da zaigram u Žalgirisu. Čast je, to je najjači tim u Litvaniji s velikom istorijom. Ove godine igraju fenomenalnu košarku i biće to odlična bitka“, izjavio je Motiejunas.

