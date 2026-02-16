Saša Obradović saopštio spisak košarkaša Crvene zvezde za Kup Radivoja Koraća

 –  
Foto: Beta

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović saopštio je danas spisak igrača za predstojeći Kup Radivoja Koraća.

Svakom klubu je dozvoljeno da registruje najviše četiri strana igrača za Kup Radivoja Koraća, a Obradović se odlučio za Džereda Batlera, Džordana Nvoru, Kodija Miler-Mekintajera i Ebuku Izundua.

U nacionalnom kupu za ekipu Crvene zvezde samim tim neće igrati Čima Moneke, Semi Odželej, Donatas Motiejunas, Jago dos Santos i Džoel Bolomboj, kao i već duže sa terena odsutni Ajzea Kenan, Hasijel Rivero i Tajson Karter.

Od domaćih igrača, u Kupu Radivoja Koraća će za crveno-bele igrati Ognjen Dobrić, Nikola Kalinić, Dejan Davidovac, Stefan Miljenović i Uroš Plavšić, kao i juniori Ognjen Radošić, Ognjen Simjanovski, Aleksej Nedeljković, Lazar Stojković i Sava Đurić.

Crvena zvezda, aktuelni osvajač nacionalnog kupa, će u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća koji će biti od 18. do 21. februara u Nišu, u sredu igrati protiv Borca iz Čačka.

(Beta)

