Saša Obradović: Uradili smo dobar posao u odbrani i zasluženo pobedili

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da je njegova ekipa zasluženo pobedila u večerašnjoj utakmici Evrolige protiv Asvela, istakavši dobru igru u odbrani kao glavni razlog tog trijumfa.

„Zaslužili smo da pobedimo. Verujem da smo uradili dobar posao u odbrani u većini utakmice. To nam je donelo mnogo poena u kontranapadu. To treba da nam bude crta, da igramo čvrstu odbranu. Mučimo se sa povredama i problem je uvek naći novu hemiju, što nije lako. Ali smo opet našli način i to je najvažnije“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu pobedila Asvel 79:65, u utakmici sedmog kola Evrolige, i time zabeležila svoj peti uzastopni trijumf u tom takmičenju.

Crveno-beli su treći na tabeli sa pet pobeda i dva poraza, dok Asvel zauzima pretposlednje, 19. mesto sa skorom 2/5.

Obradović je rekao da je njegova ekipa na večerašnjoj utakmici mogla bolje da napada u izolaciji i kod preuzimanja.

„U izolacijama i preuzimanjima moramo da radimo bolji posao. Naravno i vremena za trening nema mnogo. Očekivali smo preuzimanja, ali ne može sa kontaktom da se radi, duplo je kolo. Čeka nas i teška utakmica u Subotici. Moraš da budeš i ekonomičan, neki igrači su se vratili, treba im vremena. To je sigurno segment igre na kom mora da se radi, ali će biti lakše sa Nvorom i Batlerom. Treba bolji spejsing i kretnje da bismo imali i mogućnost skoka u napadu“, rekao je Obradović.

Obradović je naveo i da fokus njegove ekipe treba da bude na dobroj igri u odbrani.

„Ne treba da se igra napadački sa prevelikim brojem informacija. Moramo da se fokusiramo na dobru odbranu. Da menjamo odbrane iz perioda u period, to nam daje snagu i protivniku probleme jer treba da se adaptira na različite vrste odbrane“, kazao je trener crveno-belih.

Trener Crvene zvezde rekao je i da veruje u Stefana Miljenovića, za kog smatra da iz utakmice u utakmicu pokazuje svoj talenat.

„Miljenović iz utakmice u utakmicu pokazuje svoj talenat i razlog da bude tamo. Po meni on je igrač kome mora da se nađe uloga u svim utakmicama ABA lige. Sad će biti i konkurencija malo jača što se tiče ekipe za Evroligu. Svaki minut je pobeda da mu dam da igra i da stiče iskustvo. Verujem u dečka i sigurno zaslužuje pažnju“, naveo je Obradović.

Košarkaši Crvene zvezde će utakmicu narednog kola Evrolige odigrati već u četvrtak, kad će od 20.05 na gostujućem terenu u hali „Aleksandar Nikolić“ igrati protiv Makabija iz Tel Aviva.

Na pitanje novinara o tome da li će Džered Batler debitovati na toj utakmici, Obradović je rekao da će odluku doneti kad bude procenio koji su rizici i dodao da smatra da je američki bek dobro pojačanje koje što pre treba da uđe u rotaciju.

„Batler je dobio zeleno svetlo, videćemo sutra šta možemo. Sigurno je dobro pojačanje. Ne znam u kakvoj je fizičkoj spremi, ovo je iskorišćeno da se proveri njegovo zdravstveno stanje. Moramo da razmislimo s kojim rizicima idemo. Prvi rizik je na kom je fizičkom nivou. Zatim je važno da ima treninge i razumevanje šta želimo u igri. On je igrač koji mora da što pre uđe u rotaciju i da uči iz treninga u trening i iz utakmice u utakmicu“, kazao je trener Crvene zvezde.

