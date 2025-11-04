Saša Obradović: Utakmica sa Panatinaikosom je veoma važna

„Imamo puno prostora za trening, i dalje smo u fazi oporavka tima. Priprema za prioritet, a to je Evroliga, sigurno da će naredni period biti korišćen da poneki igrači dobiju odmora. Malo smo analizirali poraz u Subotici. Pali smo u poslednjih pet minuta. Moguće da će se to dešavati, nemam zamerku na odnos prema utakmici. Imamo utakmicu sa Panatinaikosom koja je mnogo važna“, naveo je Obradović, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će u sredu od 20 časova u Beogradu dočekati Panatinaikos, u utakmici devetog kola Evrolige.

Crveno-beli su nakon šest uzastopnih trijumfa u Evroligi drugi na tabeli sa skorom 6/2, dok je Panatinaikos sedmi sa pet pobeda i tri poraza.

Obradović je rekao da je jedan od zadataka i Džereda Batlera na pravi način integrisati u tim.

„Ne može to odmah biti dobro, jer koliko god da je on pametan igrač, opet sa druge srane treba da se saživi sa ekipom, to u jednom treningu, gde su ti misli o protivniku, nije lako popraviti. Dobro je da ima ekipa koja tu pomaže sa informacijama i sa prijemom“, kazao je Obradović.

Trener Crvene zvezde naveo je da su „male šanse“ da se Džordan Nvora vrati na teren u utakmici protiv Panatinaikosa, s obzirom da nije trenirao sa ekipom, i dodao da su svi ostali igrači spremni za predstojeći duel.

„Nvora je od dana do dana, nije trenirao sa ekipom. Uvek je otvoreno pitanje, kada ne trenira onda su malo šanse da igra. Ostali su dobili jake udarce, sada su oporavljeni i spremni su za utakmicu“, rekao je Obradović.

Crvena zvezda je niz od sedam uzastopnih pobeda u Evroligi poslednji put imala u sezoni 2015/16.

Košarkaš crveno-belih Nikola Kalinić rekao je da, iako smatra da je ovo dobra šansa da se izjednači taj rekord, on i njegovi saigrači samo žele da nastave da pružaju dobre partije, kao i da poprave utisak nakon poraza od Spartaka iz Subotice u ABA ligi.

„Lepa šansa da se izjednači taj rekord, ali ja recimo nisam ni znao za to! Mislim da je to posao za novinare i statističare, a mi samo želimo da nastavimo da igramo dobru košarku u Evroligi. Izgubili smo pre dva dana u Subotici i želimo da popravimo utisak. Mislim da će da bude sjajna atmosfera, sjajna utakmica i želimo pobedu i idemo na nju“, izjavio je krilni igrač Crvene zvezde.

(Beta)

