Saša Obradović: Veoma sam srećan zbog pobede

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da je veoma srećan zbog večerašnje pobede nad Efesom u Evroligi i dodao da je njegova ekipa pronašla svoj ritam u poslednjoj četvrtini tog duela.

„Veoma sam srećan zbog današnje pobede. Moji igrači koji su igrali u Kupu su u veoma teškom fizičkom stanju, dok su drugi možda izgubili svoj ritam. Imali smo problem kod tečnosti i fizikalnosti, ali kao i mnogo puta ranije smo našli ritam u poslednjoj četvrtini i jako sam srećan zbog toga“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu pobedila Efes 91:81, u utakmici 29. kola Evrolige.

Večerašnji meč je beogradskim crveno-belima bio prvi duel nakon osvajanja trofeja u Kupu Radivoja Koraća.

„Osvojili smo Kup, pa je bila euforija, pa onda mentalna i emotivna praznina. Igrači su praktično sami bili nedelju dana, trenirali jesu i bili su motivisani da ne ispadnu iz forme. Sad sledi ponovo sjedinjavanje i traženje hemije, to mi je predstavljalo problem. Falilo je tečnosti u igri, taj atom snage, da uzimamo izgubljene lopte. U četvrtoj četvrtini smo opet našli način, prvo dobrom odbranom i onda uz neke lake poene došli do značajne pobede“, dodao je Obradović.

Najefikasniji igrač Crvene zvezde u večerašnjoj utakmici bio je Džered Batler sa 21 poenom (7/9 šut za tri poena).

„Ponekad mi nije jasno sa kojom lakoćom čovek daje koševe. Trenirao sam jako talentovane igrače, ali je on na svaki mali broj pokušaja uvek produktivan. To je neverovatno. Čak i kad ti se čini da je psihički pao on je i dalje tu. Kad ti stvari ne idu najbolje ta fantazija koju on poseduje je, kao i svakom timu, veoma važna da prelomi utakmicu. Srećan sam i zbog njega, u Kupu je bilo ‘toplo-hladno’. Dobro je da smo našli i petorke koje će da završe utakmicu“, rekao je Obradović.

Crvena zvezda je sedma na tabeli Evrolige sa 17 pobeda i 12 poraza.

Crveno-beli će u narednom kolu Evrolige dočekati Bajern Minhen.

