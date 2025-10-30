Saša Obradović zadovoljan pobedom protiv Makabija u Evroligi

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da je zadovoljan večerašnjom pobedom protiv Makabija iz Tel Aviva u Evroligi, pošto je ostvarena u teškim okolnostima u kojima se ekipa nalazi, zbog povreda i uvođenja novih igrača.

„Počeli smo dobro u prvom poluvremenu, ali smo početkom treće četvrtine izgubili ritam u napadu. Ali na svu sreću, pronašli smo pravu petorku da napadnemo Makabi pre svega u završnici utakmice. Veoma sam srećan zbog pobede, pre svega zbog okolnosti u kojima se nalazimo, bez Nvore i drugih, morali smo da se adaptiramo i imali smo sjajnu reakciju“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare u hali „Aleksandar Nikolić“.

Košarkaši Zvezde pobedili su Makabi iz Tel Aviva kao gosti u Beogradu 99:92 i ostvarili šestu uzastopnu pobedu u Evroligi.

Zvezda je vodila većim delom utakmice, Makabi uspeo da preokrene, ali nedovoljno za pobedu. Obradović je rekao da je normalno da dođe do pada u igri posle fenomenalnog prvog poluvremena i da ekipa nije uspela da materijalizuje prednost.

„Mogli smo bolje neke stvari, ali ne može da se očekuje da svaku utakmicu ulazimo bez stresa, ako tako može da se kaže, jer stres uvek postoji. Bitno je da ovakve utakmice imamo i pobeđujemo, pogotovo što smo bez nekoliko igrača koji mogu da daju veliki doprinos“, naveo je Obradović.

„Ekipa kojom raspolažemo, svi su dali svoj doprinos i Izundu je kao deo ekipe tu. Odlučujući skokovi u napadu koje je pretvorio u poene, to nam je dalo malo vazduha da dišemo. Srećan sam zbog njega, dobar je momak, trenira dobro. Dobro je da u različitim igračima imamo oružje“, dodao je trener crveno-belih.

Upitan je o svom igraču Nikoli Kaliniću, koji je sa klupe davao savete ekipi nakon što je izašao zbog pet ličnih grešaka.

„Suština trenerskog posla nije da bude autokrata, kao što sam jedno vreme bio. Treba da budeš otvoren i slušaš svoje igrače. Kalinića slušam jer sve što kaže ima smisla. Ali nije samo on, povezanost mora da postoji između igrača i trenera, mora da postoji i komunikacija da bi meni bio olakšan posao, da bih znao kako igrač razmišlja i omogućio mu komfornu zonu da igra. Na meni je da odlučim a sve stvari koje smo do sada komunicirali, to je početak velike saradnje. Bitan mi je tim, a ne jedan igrač oni će mi vratiti“, naveo je Obradović.

Govoreći o Makabiju, trener je rekao da je to ekipa koja je duže vreme na okupu, da je bila nezgodna za Panatinaikos, da je pobedila Real i na neverovatan način izgubila od Olimpijakosa, ali da je najvažnije što su crveno-beli uspeli da nađu način da pobede.

Upitan je za nastup Kodija Milera-Mekintajera, koji je imao 23 poena i 12 asistencija.

„Možda je ovo najbolja utakmica otkako ga gledam. Nije bitno da li igra napad ili odbranu, to trebaš od jednog lidera“, rekao je Obradović.

