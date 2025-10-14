Saša Obradović: Zasluženo smo pobedili

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da je njegova ekipa pokazala veliku želju u večerašnjoj utakmici Evrolige protiv Žalgirisa i dodao da je zasluženo pobedila u tom duelu.

„Čestitam svojoj ekipi, mislim da smo zaslužili da pobedimo. Pokazali smo veliku želju, pogotovo u poslednjoj četvrtini. Ograničili smo Žalgiris sjajnom odbranom, što nam je dalo lake poene u tranziciji, uprkos samo dve postignute trojke“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu pobedila Žalgiris 88:79, u utakmici četvrtog kola Evrolige.

„Zajedništvo i atmosfera u ekipi raste. Žalgiris u ovom trenutku igra najbolju košarku, a mi smo našli način. Imam i dalje problem da se prilagodim sistemu prošlog trenera. Nismo uvek bili najpametniji na terenu, ali smo našli način da pobedimo i to je najvažnije“, dodao je Obradović.

Beogradski crveno-beli zauzimaju 13. mesto na tabeli sa skorom 2/2, dok je Žalgiris i dalje prvi sa tri pobede i jednim porazom.

Obradović je rekao da je Džordan Nvora napravio razliku u večerašnjoj utakmici.

„U nekim situacijama mi je falilo pameti, ali treba vremena. Treba bolje da napadamo neke mismečeve. Našli smo Nvoru, koji je napravio razliku. On može da daje sigurne poene, pogotovo iz nekih izolacija“, kazao je Obradović.

Trener Crvene zvezde naveo je da je dobra karakteristika njegove ekipe to što može da se osloni na više igrača.

„Nije samo jedan igrač, vidi se timski duh. Možemo da se oslonimo na više igrača. Pored Nvore, Kodi (Miler-Mekintajer) je odigrao izvanrednu utakmicu i sa četiri poena ili Davidovac na kraju isto“, kazao je Obradović.

Obradović je rekao da su izgubljene lopte bile proizvod želje njegove ekipe da igra brzo, za šta će joj trebati vremena da se navikne, i dodao da na predstojećoj utakmici protiv Real Madrida od njegovih igrača želi da imaju isti pristup u odbrani.

„Voleo bih da imamo isti odnos, pogotovo u odbrani. Fizika postoji, možemo da igramo različite odbrane i zbog toga smo nezgodni za druge“, naveo je Obradović.

Obradović je rekao da je Donatas Motiejunas, koga je već trenirao u Monaku, važan faktor u njegovoj ekipi.

„Motiejunas je uvek bio faktor u svlačionici Monaka, uvek sam imao poseban odnos sa njim i uopšte nije bilo sumnje da ćemo opet sarađivati na najvećem nivou. On je faktor koji okuplja ljude i on zna šta treba da radi u svakom momentu. Veliko je ime za nas u ovom trenutku“, izjavio je trener Crvene zvezde.

Obradović je i naveo i da je podrška navijača Crvene zvezde bila odlučujuća u večerašnjoj utakmici.

On je i naveo da u Evroligi pobeđuje ekipa koja je zdravija i dodao da njegovi igrači moraju da se prilagode na igranje u „različitim brzinama“.

Crveno-beli će u narednom kolu, u petak u Beogradu dočekati Real Madrid.

