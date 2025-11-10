Saša Obradović želi nastavak niza pobeda Zvezde u Evroligi

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da njegova ekipa u predstojećoj utakmici protiv Dubaija želi da nastavi niz pobeda u Evroligi.

„Iskoristili smo ovaj dan ovde da se malo pripremimo, koliko je to moguće taktički. Svi samo svesni jačine protivnika i utakmice koju treba da pobedimo. Svaka utakmica na strani mnogo znači. Ovde će mnogo ekipa imati problema, pogotovo kada im se oporave neki igrači, kao Avramović koji će igrati protiv nas. Što se nas tiče, želimo da nastavimo pobednički niz. Naš fokus treba samo da bude na igri“, rekao je Obradović, preneo je sajt Zvezde.

Košarkaši Zvezde igraju u utorak od 17 časova na gostujućem terenu protiv Dubaija, utakmicu 10. kola Evrolige. Crveno-beli napravili su niz od sedam pobeda, imaju 7/2 i vode u Evroligi zajedno sa Žalgirisom i Hapoelom iz Tel Aviva.

Košarkaš Zvezde Donatas Motiejunas rekao je da Dubai ima mnogo izvanrednih igrača, da su opasni i da svaki njihov igrač može da postigne više od 20 poena i osvrnuo se na dugo putovanje.

„To je deo jedne sezone posebno sa putovanjima, kao što je sada slučaj sa Dubaijem, let od šest sati koji je najduži u sezoni. Kada su takva putovanja u pitanju, moramo da imamo širok roster, gde će trener imati na raspolaganju više igrača i mogućnost da menja igrače. Na treneru je da odluči ko će igrati, a ko će biti na klupi većem delu utakmice“, navo je Motiejunas.

Njegov saigrač Semi Odželej rekao je da ekipa mora dobro da počne utakmicu.

„Mislim da imaju odličan tim, sa mnogo talentovanih igrača. Sa takvim raspolaganjem igrača, nije bitno ko ulazi sa klupe, a ko počinje utakmicu. Moramo da igramo svaku utakmicu od starta, pa da vidimo šta će biti“, naveo je on.

Dubai je vezao četiri poraza i zauzima 15. mesto sa 3/6.

(Beta)

