Saša Obradović: Želju i kvalitet imamo, svi žele trofej u Nišu

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da crveno-beli imaju kvalitet i želju da odbrane trofej u Kupu Radivoja Koraća, ali je istakao da je to specifično takmičenje u kome svi timovi imaju isti cilj da osvoje trofej.

„Nekako se nameće mišljenje da smo mi ekipa koja bi trebalo da igra pod pritiskom osvajanja trofeja. Međutim, bez obzira na naše ambicije ovo je posebna predstava sa velikim ulogom u kome će svi igrati preko granica svojih mogućnosti sa jednom željom – da osvoje trofej“, rekao je Obradović, prenosi klub.

„Možda je često ponavljano, ali i primeri širom Evrope nam to samo potvrđuju, Kup je vrlo specifično takmičenje, na kome je prva utakmica najteža“, dodao je on.

Košarkaši Crvene zvezde sutra u Nišu započinju odbranu trofeja u Kupu Radivoja Koraća utakmicom četvrtfinala protiv čačanskog Borca.

„Borac sa kojim igramo u sredu je iskusna ekipa, ima kvalitet i zaista može da bude realna pretnja uz ulogu samo na papiru, autsajdera. Zato moramo da odigramo čvrstu utakmicu uz maksimalan respekt protivnika“, rekao je Obradović.

Ako pobede Borac, crveno-beli će u polufinalu igrati sa pobednikom četvrfinala u kojem se sastaju Spartak i Zlatibor.

„O Spartaku koji je mogući naredni protivnik i koji dolazi sa pet stranaca i najjačim sastavom, i da ne govorimo. Imaju odličan tim, odličnog trenera. Dakle, ponavljam, svi imaju svoje ambicije i svi u Niš dolaze sa idejom da osvoje kup. Želju imamo, kvalitet imamo, ali nećemo nasesti na priče kako smo apsolutni favoriti koja nam nameće pritisak, jer i svi drugi imaju želju da osvoje trofej. Idemo utakmicu po utakmicu, počev od Borca“, rekao je Obradović.

Utakmica između Crvene zvezde i čačanskog Borca igra se sutra od 20.00 u niškom „Čairu“.

(Beta)

