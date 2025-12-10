Saudijski klubovi žele da dovedu Salaha iz Liverpula

Saudijski fudbalski klubovi žele da dovedu napadača Liverpula Mohameda Salaha, ali im je potrebna jasna naznaka da on želi tamo da igra.

Kako je danas preneo Skaj, klubovi nisu kontaktirali Liverpul ni za jednog igrača, ali se spekuliše da bi Salah mogao da napusti Enfild posle izjave da misli da ga neko ne želi u klubu i da nema nikakav odnos sa trenerom Arneom Slotom, što je holandski stručnjak negirao.

Saudijski klubovi Al Itihad i Al Hilal su pokušali da angažju Salaha u poslednje dve godine, ali on nikada nije izrazio želju da napusti najviši nivo evropskog klupskog fudbala i pređe u saudijsku ligu.

Saudijski klubovi su promenili strategiju i sada žele da dovode mlađe igrače pre nego zvezde kojima se bliži kraj karijere, ali bi napravili izuzetak u slučaju Salaha, preneo je Skaj.

Al Itihad je u septembru 2023. godine usmeno ponudio Salahu 150 miliona funti, ali je to učinjeno u završnici prelaznog roka kada su šanse za dogovor bile male.

Postojala je mogućnost da Salah pređe u saudijsku Super ligu pre nego što je u aprilu potpisao novi ugovor sa Liverpulom, ali su vođeni i razgovori o transferu u rivalske klubove Premijer lige i Evrope.

Egipatski fudbaler ima ponude iz Evrope i možda misli da još nije vreme za odlazak u Saudijsku Arabiju.

Salah je 2017. godine iz Rome prešao u Liverpul, za koji je odigrao 420 utakmica i postigao 250 golova, od kojih 33 prošle sezone u kojoj je ekipa osvojila titulu u Premijer ligi.

Sa Liverpulom je osvojio dve titule u Premijer ligi, Ligu šampiona, FA kup, Liga kup, Komjuniti Šild, Svetsko klupsko prvenstvo i Superkup Evrope.

(Beta)

