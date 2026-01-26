Savez: Ćuk i Mandić nisu bili na prijemu kod predsednika zbog zdravstvenih problema

Vučić je priredio prijem vaterpolo reprezentaciji Srbije povodom osvajanja zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Na prijemu nije bilo najboljeg igrača finala Mandića, ni Ćuka, a Savez je u izveštaju sa prijema objavljenim na svom sajtu naveo razloge.

„Prijemu nisu prisustvovali Miloš Ćuk i Dušan Mandić, koji su i u prethodnim danima bili pod jakom temperaturom. U pojedinim medijima pojavili su se navodi da Ćuk i Mandić iz nepoznatnih razloga nisu bili prisutni, ali Vaterpolo savez Srbije navodi da se radi o problemima zdravstvene prirode, koji već nekoliko dana muče veliki broj reprezentativaca, o čemu je i selektor Uroš Stevanović govorio posle meča“, navodi se u saopštenju.

Vaterpolisti Srbije postali su evropski šampioni pošto su u nedelju uveče u finalu u Beogradskoj areni pobedili Mađarsku 10:7.

(Beta)

