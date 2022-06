Savić: Roditelji bi da im deca budu Đoković, to je problem

BUDIMPEŠTA – Vaterpolo selektor Srbije Dejan Savić govorio je danas o nedaćama mlađih generacija sportista u Srbiji i poručio da je problem što roditelji imaju očekivanja da im deca budu kao najbolji srpski teniser Novak Đoković.

Savića je pokrenulo pitanje novinara španskog Asa, kog je zanimalo da li Srbiju čekaju „lenje generacije“.

Vaterpolisti naše zemlje poraženi su juče u četvrtfinalu Svetskog prvenstva od Hrvatske sa 14:12.

„Posle Olimpijskih igara 2024. stići će nam slabije generacije, ali ne samo u našem sportu i ne samo u našoj zemlji. Igrači danas su tehnički bolji od nas, ali nemaju potrebne veštine. Danas u vaterpolu imamo šest ili sedam igrača sa izrazitim sposobnostima, nekad ih je bilo 20 ili 30. To se negde izgubilo”, rekao je Savić, a preneo portal Mocart sport.

Selektor „delfina“ dodao je da deca u Srbiji imaju probleme modernog doba.

„Danas se deca manje igraju. Imaju probleme modernog doba. Deblja su, boluju od dijabetesa ili astme. U periodu od 10. do 18. godine, kada se sportista formira, nema tih treninga i te odlučnosti. Srbija ima i druge probleme. Roditelji se mnogo mešaju i vuku decu. Svi hoće da im dete bude fudbaler ili košarkaš kako bi zaradio više. Ili teniser. Sada svaki roditelj hoće da mu dete bude Novak Đoković. A Đoković je fenomen i to je problem”, rekao je on.

Savić je objasnio da današnje generacije ne bi mogle da izdrže treninge koji su bili praksa tokom devedesetih godina prošlog veka, kada je on stasavao kao igrač.

„Mogli bismo da primenimo istu metodologiju, ali ne bismo imali sa kim da radimo. Deca od 15 ili 16 godina danas ne bi izdržala takve treninge. Nemaju bazu, žele odmah da skoče iz prvog u peti razred, a i u školi prvo učiš da čitaš i pišeš, pa sve ostalo“, istakao je Savić.

On je podvukao da je vaterpolo selekcija Španije favorit za titulu u Mađarskoj.

„Za mene su i pre turnira favoriti bili Mađarska i Španija. Sad kad je ispala Mađarska, to je Španija“, zaključio je Savić.

(Tanjug)

