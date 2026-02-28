Savo Milošević novi trener Željezničara iz Sarajeva

Fudbalski klub Željezničar imenovao je danas Savu Miloševića za novog trenera.

„Iskusni fudbalski stručnjak preuzima vođenje prvog tima s jasnim ciljem stabilizacije rezultata, jačanja takmičarskog identiteta i izgradnje snažne, pobedničke kulture u skladu sa tradicijom, vrijednostima i ambicijama kluba“, navodi se na sajtu kluba iz Sarajeva.

Milošević se proslavio igrajući za beogradski Partizan, a zatim i za Aston Vilu, a u karijeri je nastupao još za Saragosu, Parmu, Espanjol, Seltu, Osasunu i Rubin iz Kazanja.

Igračku karijeru završio je 2009. godine, nakon čega je obavljao funkcije savetnika u Fudbalskom savezu Crne Gore, kao i direktora i potpredsednika Fudbalskog saveza Srbije.

Kao trener radio je u Partizanu i Olimpiji, a bio je i selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine. Poslednji posao imao je u iranskom Nasadžiju.

„Milošević iza sebe ima bogato međunarodno iskustvo, kako u igračkoj, tako i u trenerskoj karijeri. Prepoznat je po taktičkoj disciplini, profesionalnim standardima rada, snažnom autoritetu u svlačionici i posvećenosti razvoju mladih igrača“, naveo je Željezničar.

Milošević u klub dolazi zajedno sa svojim stručnim štabom, koji čine njegovi dugogodišnji saradnici – pomoćni treneri, kondicioni trener i analitički tim.

„Klub veruje da će kontinuitet rada i uigranost stručnog štaba omogućiti brzu implementaciju sportskog plana, jasnu metodologiju rada i stabilizaciju ekipe u najkraćem roku“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com