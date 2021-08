Sebić: Pet paklenih godina priprema urodile plodom

TOKIO – Pet paklenih godina priprema za Tokio su urodile plodom i stvarno sam prezadovoljan jer sam uspeo da „pobedim sebe“ i osvojim medalju, izjavio je srpski strelac Milenko Sebić nakon osvajanje bronzane medalje u diciplini MK puška trostav 50 metara.

„U Riju mi je malo nedostajalo, a bio sam baš spreman za to finale. Bilo mi je baš teško. Sada sam u glavi zacrtao rezultat za finale, kad je idelano, ali pošto je bilo vetra išlo se ispod te moje granice. To je bilo dobro, u finalu sve kreće od nule, ali mi je za nijansu bilo lakse, nego u kvalifikacijama, malo sam se rasteretio“, izjavio je Sebić srpskim izveštačima u Tokiju.

On je dodao da verovatno još nije svestan uspeha i podsetio na poslednji hitac u kojem je pogodio „desetku“.

„Znao sam da mi je to odlučujući metak, Norvežanin (Jon-Herman Heg, prim.aut) je bio 0,7 iza mene. Brzo sam pucao i kada sam pogodio, to je bilo to“, kroz osmeh je rekao Sebić i podsetio da se dešavaju momenti kada se promaši meta, kao što je to danas uradio Ukrajinac Sergej Kuliš i otkrio da se i njemu desilo slično na finalu Svetskog kupa u Bolonji.

Sebić je na kraju rekao da medalju posvećuje Bobani Veličković, nekadašnjoj koleginici iz reprezentacije, koja je preminula prošle godine.

(Tanjug)

