Sedam doping slučajeva u novom testiranju uzoraka sa Olimpijskih igara 2016. u Rio de Žaneiru

Međunarodna agencija za testiranje (ITA) saopštila je danas da je sedmoro sportista sa Olimpijskih igara u Rio de Žaneiru 2016. godine pozitivno na doping, nakon nove analize njihovih uzoraka.

Među otkrivenima su osvajač bronzane medalje u Riju u dizanju tegova Aurimas Didžbalis iz Litvanije, kao i Bugarka Ivet Lalova, koja je zauzela osmo mesto u finalu trke na 200 metara.

Didžbalis je bio pozitivan na danabol i mogao bi da bude diskvalifikovan, što bi značilo oduzimanje medalje koju je usvojio u kategoriji do 94 kilograma.

Litvanac je bio pozitivan na doping i pre početka Igara u Londonu 2012. i na Svetskom prvenstvu 2017. godine u Anahajmu.

Uzorci uzeti na Olimpijskim igrama mogu se čuvati i ponovo testirati do 10 godina posle takmičenja kako bi se omogućio novi razvoj u nauci o dopingu.

Kako se navodi, četiri pozitivna testa bila su na anabolički steroid danabol, dva na orlani turinabol, a jedan na ostarin, koji je sličan steroidima. Četiri pozitivna testa su u dizanju tegova, a po jedan u atletici, džudou i rvanju.

„Sportisti će biti privremeno suspendovani“, piše u saopštenju.

Dvoje sportista koji su bili pozitivni na doping su iz Egipta i po jedan iz Belorusije, Brazila, Bugarske, Litvanije i Uzbekistana.

(Beta)

