Sedam golova u pobedi Juventusa protiv Intera u Derbiju Italije

Fudbaleri Juventusa pobedili su večeras na svom terenu u Torinu u velikom derbiju italijanskog fudbala Inter 4:3, u utakmici trećeg kola Serije A.

U Derbiju Italije, Juventus je poveo u 14. minutu golom Lojda Kelija, a izjednačio je Hakan Čalhanoglu u 30. minutu.

Osam minuta kasnije domaći su ponovo poveli, a gol je postigao Kenan Jildiz.

Inter je izjednačio drugim golom Čalhanoglua na utakmici u 65. minutu, a milanska ekipa povela je pogotkom Markusa Tirama u 76. minutu. Njegov mlađi brat Hefren Tiram postigao je treći gol za Juventus i izjednačio u 83. minutu.

Pobedu Juventusu doneo je crnogorski fudbaler Vasilije Adžić golom sa više od 25 metara u prvom minutu nadoknade vremena. To je bio prvi gol 19-godišnjeg fudbalera za crno-bele.

Torinski crno-beli su ostvarili treću pobedu i prvi su na tabeli sa devet bodova.

Inter je posle pobede u prvom kolu pretrpeo dva uzastopna poraza i zauzima 11. mesto sa tri boda.

Ranije danas Kaljari je na svom terenu pobedio Parmu 2:0, a večeras igraju Fjorentina – Napoli.

(Beta)

