Šefild junajted otpustio trenera Seljesa

Engleski fudbalski drugoligaški klub Šefild junajted otpustio je danas trenera Rubena Seljesa nakon što je ekipa izgubila svih šest utakmica na početku sezone.

Ekipa je poslednja na tabeli Čempionšipa, a Seljes je poslednji put predvodio tim u petak u porazu od Ipsviča 0:5. Šefild junajted je izgubio svih pet utakmica u ligi i postigao je jedan gol, a eliminisan je i iz Liga kupa.

„Posle razočaravajućeg početka sezone u Čempionšipu, Ruben Seljes je razrešen dužnosti trenera. Uprava mu zahvaljuje na napornom radu“, navodi se u saopštenju Šefild junajteda.

Seljes je ovog leta zamenio na klupi Krisa Vajldera, koji je napustio klub posle poraza u finalu plej-ofa Čempionšipa od Sanderlenda 1:2.

Skaj je preneo da se očekuje da će se Vajlder vratiti na Bramal Lejn i da se potvrda očekuje u naredna 24 sata.

(Beta)

