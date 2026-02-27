Šejnbaum kaže da će tim Fifa posetiti Meksiko kako bi procenio bezbednost

Predstavnici Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) uskoro će posetiti Meksiko kako bi procenili pitanja bezbednosti i mobilnosti za Svetsko prvenstvo, izjavila je danas meksička predsednica Klaudija Šejnbaum.

Sposobnost Meksika da bude suorganizator Svetskog prvenstva pod lupom je ove nedelje posle nasilja koje je izbilo nakon što je vojska u nedelju ubila moćnog vođu kartela Nemesija Osegeru Servantesa.

U toj operaciji i u talasu nasilja koji je potom izbio, ubijeno je 70 ljudi. Članovi kartela palili su automobile kako bi blokirali ulice u državama širom zemlje, posebno u gradovima u državi Helisko, među Kojima je i Gvadalahara, koja bi trebalo da bude domaćin četiri utakmice Svetskog prvenstva.

Predsednik Fifa Đani Infantino je u telefonskom razgovoru u četvrtak rekao Šejnbaum da ima „puno poverenje“ u Meksiko kao domaćina Svetskog prvenstva.

Šejnbaum je to potvrdila danas na svom dnevnom brifingu.

„Uverio me je da će Svetsko prvenstvo biti održano u našoj zemlji. Dogovorili smo se da će tim Fifa doći da razmotri nekoliko pitanja. Radimo na tome već dugo, ali pitanje bezbednosti je posebno važno, naravno“, rekla je Šejnbaum.

Šejnbaum nije navela datum posete.

„Rekla sam Infantinu da je ove nedelje bila posebna situacija i da smo se vratili u normal, sa svim bezbednosnim merama koje su na snazi već neko vreme, tako da mogu biti mirni“, rekla je ona.

Iako je Šejnbaum rekla da se stvaro vraćaju u normalu, Međunarodna federacija vodenih sportova otkazala je Svetski kup u skokovima u vodu koji je trebalo da se održi naredne sedmice u blizini Gvadalahare.

Šejnbaum je navela da vlasti pokušavaju da ubede Međunarodnu federaciju vodenih sportova da premesti ovo takmičenje u neki drugi grad u Meksiku.

