Selektor Albanije Silvinjo pred meč protiv Srbije: Ovo je važna i specifična utakmica

Selektor fudbalske reprezentacije Albanije Silvinjo izjavio je danas da je predstojeća utakmica kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv selekcije Srbije veoma važna za njegovu ekipu, kao i da se razlikuje od ostalih mečeva.

„Sve utakmice su važne, ali ova jeste najvažnija. Pre mesec dana smo imali utakmicu sa Letonijom, da nismo tu pobedili, ne bi imala smisla ni ova utakmica. Igramo važnu utakmicu, ako dobijemo imamo Andoru. Ne znam da li je najvažnija, ali je specifična. To je lepota utakmica, znamo atmosferu u Tirani, ali verujem u lepu utakmicu ovde. Kao što sam rekao, važna je utakmica i različita od ostalih mečeva. Verujem u igrače i da će svi moći da odgovore na ono što je pred njima“, naveo je Silvinjo, a preneo Mocart Sport (Mozzart Sport).

Selekcija Albanije će u subotu od 20.45 u Leskovcu igrati protiv reprezentacije Srbije, u svojoj šestoj utakmici u Grupi K evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

„Protivnik (reprezentacija Srbije) je dobra ekipa, ima dobre igrače koji igraju na visokom nivou. Videli smo u Tirani da je bio nivo tu za obe ekipe, mi smo dosta porasli sa iskustvom na Evropskom prvenstvu. U fudbalu se sve može okrenuti za 10 minuta i verujem da će svi igrači dati sve od sebe na terenu. Važna je utakmica, trenutno najvažnija, putovali smo dugo da bismo došli do ovoga. Došli smo ovde po tri boda. Volim da igram ovakve utakmice“, dodao je Silvinjo.

Sve selekcije u Grupi K, osim reprezentacije Srbije, su odigrale po pet mečeva. Engleska je prva sa 15 bodova, Albanija druga sa osam bodova, Srbija treća sa sedam bodova iz četiri utakmice, Letonija četvrta sa četiri boda, dok Andora zauzima poslednje, peto mesto bez osvojenog boda.

Silvinjo je rekao i da je reprezentacija Srbije tehnički i fizički veoma kvalitetna ekipa.

„Oni su jaka ekipa, sposobni su igrači, fizički jaki, vešti u jedan na jedan igri, štede energiju pogotovo u defanzivnoj fazi, koriste prostor. Sećam se 2018. godine kad sam bio u Brazilu, igrali smo sa Srbijom, proučili smo ih, to je dosta drugačiji tim. Ipak, tehnički i fizički kvalitet su tu, to se zna“, kazao je selektor Albanije.

Silvinjo je naveo i da dobro poznaje selekciju Srbije i da takođe zna u kom će sastavu igrati njegova ekipa u večerašnjem meču.

Reprezentativac Albanije Elseid Hisaj rekao je da je cilj njegove ekipe pobeda u predstojećem meču i dodao da će za to biti potrebno da on i njegovi saigrači budu maksimalno koncentrisani.

„Mi smo ovde došli zbog pobede, nismo zbog remija ili poraza. Kao što sam rekao ranije, treba da budemo koncentrisani. Možda treba i 120 odsto da damo, jer 100 odsto nije dovoljno. Teška je utakmica. Moramo znati da su i oni u istom položaju kao mi. Svi, verujem, da razmišljaju kao ja. Fudbal je čudan sport, dobro bi bilo da svi imamo isto mišljenje o sutrašnjem danu, da svi idemo unapred i pobedimo. Nadam se da će sutra biti taj dan“, kazao je albanski defanzivac.

Hisaj je naveo i da smatra da reprezentacija Srbija ima veoma kvalitetne napadače, ali da veruje da će on i njegovi saigrači uz pomoć svog timskog duha i iskustva uspeti da se dobro suoče sa njima.

„Znamo svi da Srbija ima dobre igrače i dobre napadače, ali, igrao sam u Italiji sa srpskim napadačima, svi su kvalitetni. Imamo i mi naše kvalitete, imamo jedan dobar timski duh, igrači smo sa iskustvom i verujem da ćemo znati da se suočimo sa srpskim napadom“, rekao je Hisaj.

Hisaj je izjavio da on i njegovi saigrači ovu utakmicu doživljavaju veoma emotivno i da smatra da će im to biti dodatan podsticaj da dođu do pobede.

(Beta)

