Selektor Alimipijević odredio igrače za utakmicu protiv Bosne u kvalifikacijama za SP

Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je 12 igrača za večerašnju utakmicu protiv Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Kako je saopštio Košarkaški savez, u ekipi su Nemanja Dangubić, Stefan Miljenović, Savo Drezgić, Bogoljub Marković, Balša Koprivica, Stefan Momirov, Ognjen Jaramaz, Dušan Miletić, Ognjen Dobrić, Dušan Ristić, Nikola Tanasković i Danilo Anđušić.

„Probili smo led i ovim kvalifikacijama, što je jako bitno i spremamo se za ovu utakmicu. Sigurno neće biti lako, očekuje nas teška utakmica, verovatno pred punim tribinama. Bosna je odigrala jako dobro protiv Turske, skoro 35 minuta, tako da ne smemo da se opustimo ni u jednom trenutku i moramo, kako smo igrali drugo poluvreme protiv Švajcarske, sa tom agresivnošću moramo da uđemo“, rekao je reprezentativac Danilo Anđušić.

Srpski tim je u četvrtak u neizvesnoj završnici u Beogradu pobedio Švajcarsku (90:86), nakon što je nadoknadio veliki zaostatak.

„Ne verujem da može brzo da se desi da se ponovo u nekoj utakmici vrati istorijski minus. Na nama je da uđemo što bolje u takmičenje i da dođemo na pravi način. Verujem da našim kvalitetom možemo da dođemo do pobede“, ocenio je Anđušić.

Utakmica Bosne i Hercegovine i Srbije igra se večeras od 20 časova u dvorani „Mirza Delibašić“ u Sarajevu.

„Svi smo pozitivno raspoloženi, imamo energije i jako je bitno da smo pobedili. Nije bila laka, pogotovo posle minusa od 23 poena u prvom poluvremenu. U prvom poluvremenu nismo pali, niti smo izgubili veru da možemo da pobedimo i to se pokazalo na kraju“, rekao je Anđušić.

