Selektor Austrije Rangnik zapretio odlaskom u slučaju neuspeha u kvalifikacijama za SP

Selektor fudbalske reprezentacije Austrije Ralf Rangnik rekao je da će napustiti ekipu ukoliko se ne plasira na Svetsko prvenstvo 2026. godine, uprkos dobrom početku u kvalifikacijama.

Austrija je u Grupi H ostvarila sve tri pobede, a večeras u Zenici igra na gostujućem terenu protiv Bosne i Hercegovine, koja je prva na tabeli sa 12 bodova iz četiri utakmice.

Reprezentacija Austrije pokušava da se plasira na Mundijal prvi put od 1998. godine.

„Ako ne bude uspeo, neće nastaviti. To nam je jasno stavio do znanja“, rekao je predsednik Fudbalskog saveza Austrije Jozef Prel agenciji APA, preneo je sajt Gol.

„U suprotnom, imaće ugovor do kraja Svetskog prvenstva i o tome ćemo razgovarati u odgovarajuće vreme. Sada je puni fokus na uspesima u narednim nedeljama kako bismo konačno ostvarili taj cilj“, dodao je on.

(Beta)

