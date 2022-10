Selektor Crne Gore: Dolazim u Dohu da analiziram igru Srbije

BEOGRAD – Selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Miodrag Radulović izjavio je da je Srbija apsolutni favorit u grupi G kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje će biti održano 2024. godine u Nemačkoj.

Žrebom je juče određeno da u grupi G kvalifikacija za EP 2024. pored Srbije i Crne Gore budu još Mađarska, Bugarska i Litvanija.

„Izuzetno takmičarska i zahtevna grupa u kojoj je Srbija apsolutni favorit. Svi znamo kako je Dragan Stojković preporodio reprezentaciju i kakav su fudbal igrali u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo i ovom poslednjem ciklusu Lige nacija. Od svih selekcija u Evropi, Srbija je možda u najvećem naletu i vidim je kao potajno iznenađenje i na SP u Kataru“, rekao je Radulović za zvanični sajt Fudbalskog saveza Srbije (FS S).

On je istakao da u kvalifikacijama za EP 2024. neće biti lakih mečeva.

„Mađari igraju izvanredno u poslednje vreme, čemu svedoče pobede u Ligi nacija protiv Engleske i Nemačke. Bugarska je dolaskom Mladena Krstajića na mesto selektora napravila potpuno novu atmosferu u nacionalnom timu i to se odmah odrazilo na rezultate. Litvanija je specifičan protivnik, na papiru autsajder, ali zbog nekig drugih okolnosti, pre svega klime, putovanja i podloge na kojoj igraju utakmice, uvek može da predstavlja potencijalnu opasnost. Iskustvo me uči da nema lakih mečeva i unapred upisanih bodova. Biće ovo neizvesna i, za navijače iz regiona, vrlo interesantna grupa. Radujem se duelima sa Srbijom“, rekao je selektor Crne Gore.

Radulović je, zajedno sa predsednikom FS Crne Gore Dejanom Savićevićem i generalnim sekretarom FSCG Momirom Đurđevcem, proveo u Frankfurtu mnogo vremena u razgovoru sa prijateljima iz FS Srbije.

„Imam ogromno poštovanje prema liku i delu Dragana Stojkovića. Svojevremeno, kada sam bio na početku trenerske karijere, Piksi mi je kao predsednik Saveza pružio šansu da radim u stručnom štabu mlade reprezentacije Srbije i Crne Gore, sa kojom sam baš u Nemačkoj 2004. godine stigao do srebrne medalje. To ne mogu da mu zaboravim i biću mu zahvalan do kraja života. Zato me i raduje način na koji Srbija igra pod njegovim vođstvom, vidi se da je posložio sve kako treba i da je ambijent u ekipi na vrhunskom nivou. To je očigledno, svi dišu jednim plućima. Naše dve utakmice u predstojećim kvalifikacijama biće istinski spektakl. Reč je o dva Saveza koja imaju izvanredne odnose, svakodnevno sarađujemo i siguran sam da će navijači uživati i u Beogradu i u Podgorici. Neka pobedi bolji“, rekao je Radulović.

On je na kraju otkrio da je odavno nabavio ulaznice za prvu utakmicu Srbije na SP u Kataru protiv Brazila.

„Bio sam pre četiri godine u Moskvi i gledao utakmicu protiv Brazila, zašto bih sada propustio još jednu poslasticu SP? Iskreno se nadam da će rezultat ovoga puta biti u korist Srbije. Ishod žreba u Frankfurtu neće poremetiti moje planove, sada imam razlog više da putujem u Dohu i da na licu mesta analiziram najtežeg rivala u kvalifikacionoj grupi za EP 2024“, zaključio je selektor Crne Gore.

SP će biti održano od 20. novembra do 18. decembra.

(Tanjug)

