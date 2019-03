Selektor Engleske najavio žalbu Uefi zbog rasizma navijača Crne Gore

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Garet Sautgejt najavio je da će Fudbalski savez prijaviti Evropskoj fudbalskoj uniji (Uefa) uvrede na rasnoj osnovi koje su navijači Crne Gore uzvikivali engleskim igračima tokom utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. godine.

Engleska je sinoć u Podgorici pobedila Crnu Goru sa 5:1, a Bi-Bi-Si (BBC) je preneo da su se već u šestom minutu čule uvrede na rasnoj osnovi kada je Deni Rouz imao loptu, a nastavile su se tokom cele utakmice, uglavnom namenjene tamnoputim fudbalerima.

Sautgejt je rekao da je čuo te uvrede, pogotovo kada je Rouz dobio žuti karton u nadoknadi vremena, posle starta na Aleksandru Boljeviću.

„Nema sumnje da se to dogodilo. Znam šta sam čuo i prijavićemo Uefi. To je neprihvatljivo. Naši igrači moraju da znaju da imaju podršku, znaju da je cela ekipa uz njih“, naveo je selektor.

Nakon što je postigao peti gol, Rahim Sterling je pokrio uši rukama pred domaćim navijačima koji su mu zviždali, a zatim su ka njemu poleteli razni predmeti koji su pali na teren.

Reprezentativci Engleske Rahim Sterling i Kalum Hadson Odoj osudili su uvrede crnogorskih navijača.

„Nekoliko idiota upropastilo je sjajnu noć i to je tužno. Tužno je što pričamo o ovoj situaciji posle velike pobede. Svi su čuli šta se dogodilo, za ovo je potrebna prava kazna, ne samo dvojici ili trojici koji to rade, već to mora da bude kolektivno. Stadion prima 15.000 ljudi. Bez obzira o kome se radi, ako tvoji navijači vredjaju na rasnoj osnovi, onda bi trebalo suspendovati ceo stadion, da niko ne može da gleda utakmicu“, rekao je Sterling.



„Kada suspenzija istekne, navijači će dobro razmisliti. Ako svi vole fudbal želeće da dodju i gledaju svoju reprezentaciju, pa će dva puta razmisliti pre nego što urade nešto toliko glupo“, dodao je engleski reprezentativac.

Fudbaler Čelsija Hadson Odoj je sinoć prvi put bio starter u državnom timu.

„Mislim da diskriminacije ne treba da bude, mi smo jednaki. Kada čuješ takve stvari od navijača, to nije u redu, to je neprihvatljivo. Nadam se da će Uefa to rešiti na pravi način. Kada smo Rouz i ja bili tu oponašali su majmunske krike, a mi smo morali da podignemo glavu i da budemo psihički jaki“, rekao je on.

(Beta)