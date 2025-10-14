Selektor Engleske: Rašford ima potencijal, ne bi trebalo da protraći talenat

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel rekao je da Markus Rašford ima potencijal da postane jedan od najboljih napadača na svetu, ali da je zabrinut da bi taj igrač Barselone mogao da protraći svoj talenat.

Tuhel je rekao da redovno razgovara sa Rašfordom i da ga je upozorio da mora da postiže više golova i bude kreativniji, kako se ne bi desilo da u kasnijoj fazi karijere zažali za propuštenim prilikama, preneo je Skaj.

Rašford je ovog leta iz Mančester junajteda prešao na pozajmicu u Barselonu, za koju je odigrao 10 utakmica, postigao tri gola i imao četiri asistencije.

„On može da bude jedan od najboljih na svetu, završnica i kvalitet koji vidim na treningu, igru sa obe noge i glavom, on je eksplozivan, on je brz, on je jak u skoku, pa za njega ne postoje granice. Ali brojke ne pokazuju njegov potencijal. Mora više da učestvuje u golovima. To sam mu rekao“, naveo je Tuhel.

„Mislim da on i dalje mora da odluči, i dalje je mlad da donese ove odluke jer bi u suprotnom za 10 godina mogao da bude razočaran onim što bi mogao biti i što bi mogao da uradi. To je za njega glavno, da stalno gura sebe do krajnjih granica, a granica za njega je veoma, veoma visoka, možda viša nego za ostale. Ima potencijal. Ali potencijal je opasna reč u sportu na visokom nivou jer morate redovno da dostižete lični maksimum“, dodao je nemački trener.

Tuhel je dodao da kod Rašforda nije pitanje talenta već o tome da li može da se dokaže na klupskom i reprezentativnom nivou.

U poslednjoj utakmici, prijateljskom duelu protiv Velsa, Rašford je ušao sa klupe.

(Beta)

