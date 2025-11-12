Selektor Engleske Tuhel: Srbija ima snažnu i patriotski nastrojenu ekipu

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel izjavio je danas da će njegov tim u predstojećoj utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo igrati protiv veoma snažne i patriotski nastrojene selekcije Srbije.

„Uvek je na nama i mislim da smo to uradili u prethodnoj utakmici i pokušaćemo da to ponovimo. Mislim da ćemo se suočiti sa veoma patriotski nastrojenim srpskim timom sa veoma patriotski nastrojenim novim selektorom. Pored svega, za njih je ovo praktično finale, tako da mislim da ćemo videti njihovu najbolju stranu, a to je jak tim. Za to se pripremamo“, naveo je Tuhel na konferenciji za novinare, a preneo Bi-Bi-Si (BBC).

Selekcija Engleske će u četvrtak od 20.45 u Londonu dočekati reprezentaciju Srbije, u utakmici sedmog kola Grupe K evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

„Ako urade ono što očekujemo od njih defanzivno, moglo bi biti teško ubrzati igru, tako da je možda najbolji trenutak da ubrzamo igru i skinemo intenzitet sa lopte – što znači da primenimo naš visok presing i krenemo na njih od prvog minuta kako bismo osigurali da iskra stigne do naših navijača. Nadamo se da će atmosfera biti dobra“, dodao je Tuhel.

Engleska je već obezbedila direktan plasman na predstojeće Svetsko prvenstvo. Ona je prva na tabeli Grupe K sa 18 bodova, ispred drugoplasirane Albanije sa 11 bodova i trećeplasirane reprezentacije Srbije sa 10 bodova.

Tuhel je rekao da ne zna u kom sistemu će igrati reprezentacija Srbije pod novim selektorom Veljkom Paunovićem.

„Ne znamo šta dolazi od strukture, možemo samo da nagađamo i pretpostavljamo šta mislimo da dolazi kada analiziramo trenerove timove, tako da je to veliki test za nas da se prilagodimo u igri, prilagodimo našem presingu i prilagodimo našoj formi u zavisnosti od toga šta protivnik nudi. U osnovi nemamo dokaze kako tim i trener igraju zajedno“, kazao je Tuhel.

Selekcija Engleske je u prvom međusobnom duelu protiv reprezentacije Srbije u ovim kvalifikacijama u Beogradu pobedila 5:0.

Tuhel je naveo da je ubedljiva pobeda u tom duelu više bila zbog kvaliteta njegovog tima nego zbog loše igre reprezentacije Srbije.

„I dalje mislim da je reprezentacija Srbije bila sjajan tim sa odličnim skorom u Beogradu i uglavnom je zahvaljujući nama što nismo dozvolili Srbiji da pokaže svoj kvalitet. Uglavnom je to bilo zbog našeg kvaliteta. Nismo dozvolili Srbiji da diše ili da uđe u meč. Sada je tu novi selektor sa novom energijom i istom snažnom, ponosnom grupom igrača i moramo to ponovo da uradimo. Ovo je suština fudbala i elitnog sporta. Ne dozvoljava vam da se osvrnete i pogrešno protumačite poslednju utakmicu kao lak meč. Moraćemo mnogo da uložimo u to sutra“, rekao je Tuhel.

„Paunović je stručnjak koji je navikao na takmičarski fudbal sa reprezentacijom Srbije do 20 godina i navikao na klupski fudbal u visokokvalitetnoj španskoj ligi. Mislim da, sudeći po načinu na koji govori, kada vidim postavu i klubove u kojima igrači igraju – ne bi trebalo da tumačimo rezultat od 5:0 kao laku utakmicu. Trebalo bi da podsetimo igrače na naporan rad i trud koji smo uložili da bismo omogućili ovakav rezultat i da moramo to ponoviti“, dodao je selektor reprezentacije Engleske.

(Beta)

