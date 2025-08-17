Selektor Francuske Fotu odredio ekipu za Evropsko košarkaško prvenstvo

Selektor košarkaške reprezentacije Francuske Frederik Fotu objavio je spisak igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo, preneli su danas francuski mediji.

U ekipi od 12 igrača su Ajzea Kordinije (Efes), Bilal Kulibali (Vašington), Silvan Fransisko (Žalgiris), Džejlen Hord (Makabi Tel Aviv), Mamadu Žajite (Dubai), Timote Luvavu (Baskonija), Teo Maledon (Real Madrid), Eli Okobo (Monako), Zakari Rizaše (Atlanta), Aleksandre Sar (Vašington), Metju Strazel (Monako) i Geršon Jabusele (Njujork).

Takmičenje će zbog povreda propustiti Vensan Poarje (Efes) i Viktor Vembanjama (San Antonio), dok se košarkaš Panatinaikosa Matijas Lesor tek vratio na teren posle teške povrede i nije dovoljno spreman.

Takođe, u tim neće biti ni Rudija Gobera (Minesota), kao ni Evana Furnijea (Olimpijakos).

Evropsko prvenstvo održaće se od 27. avgusta do 14. septembra u Finskoj, Poljskoj, Letoniji i na Kipru.

Francuska je u Grupi D u Katovicama sa Islandom, Slovenijom, Poljskom, Belgijom i Izraelom.

(Beta)

