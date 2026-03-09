Selektor Iraka traži odlaganje utakmice plej-ofa za Svetsko prvenstvo

Selektor Iraka Grejem Arnold zatražio je danas od Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) odlaganje odlućujućuće utakmice plej-ofa za plasman na Svetsko prvenstvo zbog eskalacije američko-izraelskog rata sa Iranom.

Irak bi trebalo da u plej-ofu igra protiv Bolivije ili Surinama u meksičkom gradu Montereju 31. marta, a pobednik tog duela izboriće plasman na ovogodišnji Mundijal koji će se održati u SAD, Meksiku i Kanadi od 11. juna.

Sa zatvorenim iračkim vazdušnim prostorom do 1. aprila zbog eskalacije sukoba, Irak je zabrinut da neće moći da dovede igrače i stručni štab u Meksiko. Igrači nisu obezbedili vize zbog zatvaranja stranih ambasada, a Arnold je trenutno u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

„Molimo vas da nam pomognete oko ove utakmice jer se trenutno borimo da izvedemo naše igrače iz Iraka“, rekao je Arnold.

Arnold je naveo da bi sastavljanje tima samo od igrača iz inostranstva smanjilo šanse Iraka da se plasira na svoje prvo Svetsko prvenstvo od 1986. godine.

„To ne bi bio naš najbolji tim, a potreban nam je najbolji tim za najveću utakmicu ove zemlje u poslednjih 40 godina“, istakao je on.

Arnold je predložio da Bolivija i Surinam svakako odigraju svoju utakmicu 26. marta, ali da se duel njegove ekipe sa pobednikom tog meča odloži do nedelju dana pre početka Svetskog prvenstva.

„Po mom mišljenju, ako bi Fifa odložila utakmicu, to bi nam dalo vremena da se pravilo pripremimo“, rekao je Arnold.

On je dodao da bi tako i Fifa dobila vremena za odluku u slučaju da se Iran povuče sa Svetskog prvenstva.

„Predsednik naše federacije radi non-stop pokušavajući da pripremi sve kako bi se ostvario san svih u Iraku, tako da nam je potrebno da se ova odluka brzo donese“, zaključio je Arnold.

