Selektor juniora Nikitović: Belgija je dobar protivnik u osmini finala EP

Selektor juniorske košarkaške reprezentacije Srbije Saša Nikitović rekao je da je Belgija pokazala svašta na Evropskom prvenstvu u Beogradu i da njegovu ekipu u osmini finala čeka ozbiljan i kvalitetan protivnik.

„Belgija je ekipa koja je pokazala svašta na ovom turniru. Imaju dobre bekove, izuzetnog strelca, solidne unutrašnje igrače i dobre skakače. To je dobra ekipa, nije neočekivano na trećem mestu u grupi. Lako su dobili Letoniju, to je dobar protivnik u osmini finala. Sa druge strane, u drugom delu kostura, ima dosta lakših ekipa, ali, na kraju krajeva, nema loših protivnika“, rekao je Nikitović, preneo je Košarkaški savez.

Juniorska selekcija Srbije igra u sredu od 18.30 u Beogradskoj areni protiv Belgije, u osmini finala Evropskog prvenstva. Pobednik tog duela igraće u četvrtfinalu protiv boljeg iz meča Italije i Austrije.

U poslednjoj utakmici u grupi, u kojoj je Srbija pobedila Severnu Makedoniju 89:59, Nikitović je odmorio pojedine igrače.

„Imamo neke manje povrede, Lučić je polomio nos, čekamo masku… Sve ekipe imaju po neki problem, to se rešava u hodu. Zato smo juče odabrali takve minutaže, bilo je dovoljno, idemo dalje“, naveo je selektor.

U poslednjoj proveri pred Evropsko prvenstvo, prošle srede Srbija je ubedljivo pobedila upravo Belgiju.

„Tu utakmicu potpuno zaboravljamo, nema nikakve veze ni za jednu ni za drugu ekipu. Oni su tada tek doputovali, mi smo u meč ušli iz jakih treninga, tako da uopšte ne treba gledati na tu utakmicu i nećemo je uzeti u pripremi za osminu finala, već ćemo uzeti njihovu igru u tri utakmice na šampionatu“, dodao je Nikitović.

Krilo Srbije Ognjen Srzentić rekao je da će ekipa spremno dočekati osminu finala.

„Igrali smo pre manje od sedam dana prijateljsku utakmicu protiv Belgije, poprilično smo ubedljivo pobedili, ali mislim da to nema veze. Ovo je ipak osmina finala, drugačija vrsta utakmice, ne možemo da očekujemo da će oni da izađu na teren i da se predaju, nego će se boriti. Biće sigurno rasterećeni, jer znaju kako se završila naša prethodna utakmica. Neće to biti lagan zadatak za nas. Imamo dan pauze i spremićemo na najbolji način taj meč“, naveo je on.

U sredu u osmini finala igraju još Španija – Severna Makedonija (13.00), Francuska – Bugarska (13.30), Turska – Izrael (16.00), Slovenija – Grčka (16.00), Litvanija – Letonija (18.30), Italija – Austrija (21.00) i Nemačka – Švedska (21.00).

(Beta)

