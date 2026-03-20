Selektor Paunović objavio spisak fudbalera za predstojeće prijateljske utakmice

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je danas spisak igrača za predstojeće prijateljske utakmice protiv Španije i Saudijske Arabije.

Na spisku su golmani: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al Itihad) i Đorđe Petrović (Bornmut).

Odbrambeni igrači: Kosta Nedeljković (Lajpcig), Ognjen Mimović (Pafos), Strahinja Eraković (Crvena zvezda), Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda) i Aleksa Terzić (Salcburg).

Igrači sredine terena: Aleksandar Stanković (Briž), Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maskimović (Šabab Al Ahli), Saša Lukić (Fulam), Vanja Dragojević (Partizan), Sergej Milinković-Savić (Al Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Petar Stanić (Ludogorec), Filip Kostić (Juventus), Veljko Birmančević (Hetafe), Mijat Gaćinović (AEK), Vasilije Kostov (Crvena zvezda) i Njegoš Petrović (Vojvodina).

Napadači: Aleksandar Mitrović (Al-Rajan), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Kanzas siti) i Petar Ratkov (Lacio).

Paunović neće moći da računa na povređene Dušana Vlahovića, Andriju Živkovića i Luku Ilića.

Srbija će 27. igrati protiv aktuelnog evropskog prvaka Španije na stadionu Keramika u Viljarealu od 21.00, a 31. marta protiv Saudijske Arabije na TSC Areni u Bačkoj Topoli od 18.00.

(Beta)

